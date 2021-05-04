Zeytinburnu Sivaslılar Derneği(ZEVSİVDER) Kuruldu

KURUCU BAŞKAN EZGİ ŞENGÜL GAZETEMİZİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ HÜSEYİN ÇETİNER’E ŞUNLARI SÖYLEDİ

“İstanbul’a en çok göç veren illerimizin başında gelen Sivaslıların Zeytinburnu ilçemizde bir sivil toplum kuruluşunun olmaması beni böyle bir dernek kurmaya sevk etti. Amacımız etkin ve aktif bir dernek olarak Zeytinburnu ilçesinde Sivaslı ve Zeytinburnu'lu hemşehrilerimiz arasında dayanışma ruhunu diri tutmak adına imkanlarımız ölçüsünde samimi ve içten çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu

Çok Yeni kurulan bir dernek olmamıza rağmen içimizdeki dayanışma ye yardımlaşma ruhumuz devreye girerek birçok ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı ve bir ailemize de tekerlekli sandalye takdim ettik.

Kurucu yönetim olarak 6 ay sonra kongreye gideceğiz.Sivas ve Zeytinburnu’muza hizmet edecek dostlarımız ile daha da güçlü ve çalışacak bir yönetim olarak en aktif ve en yararlı dernek olma gayretimiz devam edecek şeklinde konuşan kurucu balkan Ezgi Şengül maddi ve manevi olarak yanında olan herkese teşekkür ederek derneğin Zeytinburnu’na ve Sivas’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni etti.

İŞTE KURUCU ZEYTİNBURNU SİVASLILAR DERNEĞİ( ZEYSİVDER)YÖNETİMİ

1-Ezgi Şengül

2-Mehmet Karamul

3-Hüseyin Çetiner

4-Kadir Şengül

5-Ferat Bodur

6-Sevgi Melek Feruze

7-Kadir Erdem Süer

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)