banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1416
ALTIN
475.523
DOLAR
8.3124
STERLİN
11.5619
EURO
9.9848
Balayı Tatili İçin En İyi Sezon
Balayı Tatili İçin En İyi...
Kurumunuz için Kampanyalarla Araç Kiralama Fırsatı
Kurumunuz için Kampanyalarla Araç Kiralama...
Zeytinburnu Sivaslılar Derneği(ZEVSİVDER) Kuruldu
Son Dakika
Zeytinburnu Sivaslılar Derneği(ZEVSİVDER) Kuruldu
İBB, İstanbul’un tarihine sahip çıkmaya devam ediyor…
Son Dakika
İBB, İstanbul’un tarihine sahip çıkmaya...

Zeytinburnu Sivaslılar Derneği(ZEVSİVDER) Kuruldu

Ezgi Şengül’ün kurucu başkanlığını yaptığı Zeytinburnu Sivaslılar derneği(ZEYSİVDER)resmi kuruluşunu yaparak hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Mayıs 2021 Salı 12:00
Zeytinburnu Sivaslılar Derneği(ZEVSİVDER) Kuruldu
banner171

KURUCU BAŞKAN EZGİ ŞENGÜL GAZETEMİZİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ HÜSEYİN ÇETİNER’E ŞUNLARI SÖYLEDİ

“İstanbul’a en çok göç veren illerimizin başında gelen Sivaslıların Zeytinburnu ilçemizde bir sivil toplum kuruluşunun olmaması beni böyle bir dernek kurmaya sevk etti. Amacımız etkin ve aktif bir dernek olarak Zeytinburnu ilçesinde Sivaslı ve Zeytinburnu'lu hemşehrilerimiz arasında dayanışma ruhunu diri tutmak adına imkanlarımız ölçüsünde samimi ve içten çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İstanbul  Times Haber Merkezi  / Mehmet Osmanoğlu 

Çok Yeni kurulan bir dernek olmamıza rağmen içimizdeki dayanışma ye yardımlaşma ruhumuz devreye girerek birçok ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı ve bir ailemize de tekerlekli sandalye takdim ettik.

Kurucu yönetim olarak 6 ay sonra kongreye gideceğiz.Sivas ve Zeytinburnu’muza hizmet edecek dostlarımız ile daha da güçlü ve çalışacak bir yönetim olarak en aktif ve en yararlı dernek olma gayretimiz devam edecek şeklinde konuşan kurucu balkan Ezgi Şengül maddi ve manevi olarak yanında olan herkese teşekkür ederek derneğin Zeytinburnu’na ve Sivas’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni etti.

İŞTE KURUCU ZEYTİNBURNU SİVASLILAR DERNEĞİ( ZEYSİVDER)YÖNETİMİ

1-Ezgi Şengül

2-Mehmet Karamul

3-Hüseyin Çetiner

4-Kadir Şengül

5-Ferat Bodur

6-Sevgi Melek Feruze

7-Kadir Erdem Süer

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 04.05.2021 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Yıldır Devam Eden Fotoğraf Yarışmasının Başvuruları Başladı
11 Yıldır Devam Eden Fotoğraf Yarışmasının Başvuruları Başladı
MHP Tam Kapanma Döneminde İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı
MHP Tam Kapanma Döneminde İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı
Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale Dönemi
Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale Dönemi
Şehirciliğin Gelişimi İçin “Kent Çalışmaları Ödülleri”
Şehirciliğin Gelişimi İçin “Kent Çalışmaları Ödülleri”
ÖZAL Vefatının 28.Yılında Rahmetle Yad Ediliyor
ÖZAL Vefatının 28.Yılında Rahmetle Yad Ediliyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169