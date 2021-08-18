Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Açıldı

Kırık ünitesi, röntgen ve hemogram cihazları parkuru yenilenen bakımevinde, hayvan barınma, ameliyathane ve araç sayısı iki katına çıkıyor.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yıkılıp yeniden yapılan Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi kimsesiz canları ağırlamak için kapılarını açıyor. Yeni bakımeviyle birlikte ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, bakım odası ve araçların kapasitesi iki katına çıkarıldı.

YENİ DONANIMLAR EKLENDİ VE KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKARILDI

Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde; canlı barınma kapasitesi 36’dan 81’e çıkarken, en yeni teknolojiye sahip anlık röntgen ve hemogram cihazları koyuldu.

Böylelikle, kırık durumlarında anında teşhis koyulup müdahale edilirken, kan örnekleri doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilerek tedavi sürecinde hızlı bir şekilde yol alınması sağlanacak.

Kedi ve köpek olarak ayrılan 2 adet ameliyathaneye sahip bakımevinde; 2 adet yoğun bakım ünitesi, 3 adet bakım odası, operasyon sonrası bakım için steril oda, yeni doğum yapan yavru kediler için yavrulu oda ve 2 adet hizmet aracı bulunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)