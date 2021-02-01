Zeytinburnu Sahilinde Karaya Oturan Gemi Kurtarılmayı Bekliyor

İstanbul’da fırtınalı ortamda hava muhalefetinden kaynaklanan dalgaların etkisi ile sürüklenip Zeytinburnu’nda karaya oturan 108 Metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi kurtarılmayı bekliyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler karaya oturan geminin kurtarılması ile ilgili inceleme yaptı.

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Sancak tarafından karaya oturan gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı. Yaşananların ardından karaya oturan kargo gemisinin kurtarılması için çalışmalar ve incelemeler başlatıldı.



Zeytinburnu sahilde karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinin kurtarılması için dün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisinin çevresinde incelemede bulundu.