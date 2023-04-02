Zeytinburnu Ramazan Sokak İftarları Devam Ediyor (VİDEOLU)

BÜTÜN İFTARLAR KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLIYOR,BAŞKANIN KATILIMCILARI MASALARINDA ZİYARET EDİP HASBİHAL ETMESİ VE SAHNE KONUŞMASI İLE DEVAM EDİYOR

Belediye çalışanı Buğra Ayan'ın başkanı sahneye davet etmesi ile halka hitap eden Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy ilk olarak asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli üst üste yaşanan 2 depremde 11 ilimizde hayatnı kaybedip şehadet şerebeti içen halkımıza Allah'tan rahmet,yaralılara acil şifa ve yakınlarına başsağlığı dilediğiği konuşması ile iftara katılanlara seslenen Arısoy akabinde ise deprem bölgesi olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptıkları çalışmalar hakkında kısa ve özet bilgiler vererek halkı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde (ZKS) yapılan etkinliklere davet etmesi ile konuşması son buluyor.

Kaynak: İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)