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Zeytinburnu Parklarında Asayiş 7 Gün 24 Saat Berkemal

Havaların ısınmasıyla birlikte parklara akın eden vatandaşların huzuru için çalışan Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca aralıksız olarak denetimlerine devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:18
Zeytinburnu Parklarında Asayiş 7 Gün 24 Saat Berkemal
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Havaların ısınmasıyla birlikte parklara akın eden vatandaşların huzuru için Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri iş başında. Yılın 365 günü ilçedeki parkları 7 gün 24 saat denetim altında tutan zabıta ekipleri, özellikle geç saatlere kadar parkta kalan vatandaşların huzuru için asayiş tedbirlerini artırdı.
İlçe genelinde, başta Zeytinburnu Millet Bahçesi olmak üzere; Dr. Ziya Gün Parkı, Merkezefendi Parkı, Özgürlük Parkı, Mehmet Tarhan Parkı, Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Zeytin Park, Zübeyde Hanım Parkı, 700. Yıl Parkı’nda asayiş ve huzur denetimleri devam ediyor. 9 parkı 7 gün 24 saat boyunca kameradan izleyen ekipler, aynı zamanda toplamda 7 gün vardiyalı olmak kaydıyla, 78 görevli zabıta ile devriye geziyor.

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