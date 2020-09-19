Zeytinburnu Okulları Eğitim Ve Öğretime Hazır

BİR VELİNİN GÖNDERDİĞİ FOTOLAR ÇOK ŞEY ANLATIYOR

Zeytinburnu Fatma Süslügil ilkokulu Müdürü Eğitimci Dilek Gürel’in okulların yüz yüze eğitim için açılmasına saatler kala okulun dış duvarları ve bahçede bir çok yere elinde çekiç ile çalıştığı fotoğrafları haber ihbar hattımıza gönderen bir veli kadın müdürün çabasının görülmeye değer olduğunu haberde kullandığımız fotolar ile göndermiş.

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 81 İLDEKİ EĞİTİMORDUMUZA HAYIRLI OLSUN

İstanbul Times yayın gurubu olarak Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt Gazetemize şunları söyledi ”Zeytinburnu ilçemizde okul müdürlerimiz,öğretmenlerimiz ile beraber Mart 2020’den bu yana okullarımızı KOVİD 19 kapsamında daha güvenli hale getirmek için canla başla çalıştılar. Zaten hepiniz Milli Eğitim bakanımız ve İstanbulİl Milli Eğitim müdürümüzün çabalarını defalarca gördünüz. Sağlık bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun istek ve talepleri doğrultusunda biz çocuklarımızı en kaliteli hizmeti vermek adına hazırız dedi. Yeşilyurt 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılımızın sağlık içinde başlamasını dilerim” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)