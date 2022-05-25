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Zeytinburnu'nun Ustalık Eseri Maltepe Bilgi Evi Açıldı (VİDEOLU)
Zeytinburnu'nun Ustalık Eseri Maltepe Bilgi...

Zeytinburnu'nun Ustalık Eseri Maltepe Bilgi Evi Açıldı (VİDEOLU)

Zeytinburnu Belediyesinin 2005 yılında ilkini açtığı Bilgi evlerinin bugün 8.si olan Zeytinburnu Maltepe Mahalle bilgi Evi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mayıs 2022 Çarşamba 08:20
Zeytinburnu'nun Ustalık Eseri Maltepe Bilgi Evi Açıldı (VİDEOLU)
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ZEYTİNBURNU'NUN ÇOCUKLARI HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK 

Bazı Mahallelerin ortak bilgi evini kullanmalarından dolayı şu an Telsiz Mahallesi hariç 8 bilgi evi ilçede yaşayan bütün öğrencilere hizmet edecek duruma geldi.  Bugüne kadar sanayi bölgesi olan Zeytinburnu Maltepe mahallesinde son yıllarda başlayan konut yapımı ile nüfus artmaya başladı.

Bu ihtiyaçtan dolayı  Zeytinburnu Belediyesi'de Şişecam'ın  yerine yapılan binlerce konut'tan dolayı sosyal amaçlar için Kamuya terk edilen 3000 m2 lik alanda güzel bir işe imza atarak çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet verecek güzel bir bilgi evi yaparak yanı başında bulunan Sâmihâ Ayverdi Anadolu Lisesi Öğrencileri başta olmak üzere çevrede ikamet eden bütün öğrencilerin hoşça vakit harcayıp sosyalleşecekleri ustalık eseri Zeytinburnu Maltepe Bilgi Evi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muherrem Kasapoğlu 'nun da katıldığı tören ile açıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Açılış konuşması yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 2005 yılında başkan yardımcısı iken yaptıkları ilk bigi evinin yapımında yaşadıkları heyecan'ın aynısını burada da yaşadıklarını  ifade ederek ancak bu 8.bilgi evimiz ustalık eseri oldu dersem abartı olmaz diyerek Buz Pistinin yapımı başta olmak üzere her zaman kendilerine maddi ve manevi destek veren Gençlik ve Spor  Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek onların desteği olmasaydı Buz pistini yapamazdık dedi. Başkan Arısoy emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı. 

Son Güncelleme: 25.05.2022 16:51
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