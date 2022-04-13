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Zeytinburnu'nun Protokol Üyeleri Geleneksel İftarlarında Buluştu

Zeytinburnu Belediyesinin Yıllardır Yaptığı İlçe Protokol iftarı da bu sene İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde İlçe Kaymakamı Zekriya Güney , Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Part, CHP ,İyi Parti ver Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanları başta olmak üzere çok sayıda eski ve yeni meclis üyeleri STK başkanları ve okul müdürleri katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Nisan 2022 Çarşamba 17:48
Zeytinburnu'nun Protokol Üyeleri Geleneksel İftarlarında Buluştu
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MAKSAT DOSTLAR BİR ARAYA GELSİN 

Açılış konuşması yapan Belediey başkanı Ömer Arısoy burada herkes ev sahibidir. Geniş Zeytinburnu ailesi olarak bu senede iftar sofrasında bizi bir araya getiren rabbimize şükürler olsun. İnşallah Hep beraber bayrama da erişiriz dedi.

KAYMAKAM ZEKERİYA GÜNEY'DE KATILIMLACI SELAMLADI 

Göreve atanır atanmaz İlçe halkı ile kısa sürede bütünleşen tecrübeli Kaymakam Zekeriya Güney'de yaptığı kısa konuşmada "Rabbim hepinizin tuttuğu oruçları kabul etsin.

Biz devlet olarak elimizden geldiğinde ihtiyaç sahibi alelerimize katkı sunmaya devam ediyoruz.Hepimiz çevrenize dikkat edip ihtiyaç sahibi olan komşularımızın yatağa aç girmemesi adına hepinizin ilgi ve alakasını rica ediyorum dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.04.2022 18:12
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