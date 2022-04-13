Zeytinburnu'nun Protokol Üyeleri Geleneksel İftarlarında Buluştu

MAKSAT DOSTLAR BİR ARAYA GELSİN

Açılış konuşması yapan Belediey başkanı Ömer Arısoy burada herkes ev sahibidir. Geniş Zeytinburnu ailesi olarak bu senede iftar sofrasında bizi bir araya getiren rabbimize şükürler olsun. İnşallah Hep beraber bayrama da erişiriz dedi.

KAYMAKAM ZEKERİYA GÜNEY'DE KATILIMLACI SELAMLADI

Göreve atanır atanmaz İlçe halkı ile kısa sürede bütünleşen tecrübeli Kaymakam Zekeriya Güney'de yaptığı kısa konuşmada "Rabbim hepinizin tuttuğu oruçları kabul etsin.

Biz devlet olarak elimizden geldiğinde ihtiyaç sahibi alelerimize katkı sunmaya devam ediyoruz.Hepimiz çevrenize dikkat edip ihtiyaç sahibi olan komşularımızın yatağa aç girmemesi adına hepinizin ilgi ve alakasını rica ediyorum dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)