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Zeytinburnu'nun Büyük Bir Sorun Daha Çözülüyor

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile İşbirliği yaparak yıllardır çözülemeyen Merkezefendi Mahallesi Kentsel dönüşüm süreci kapsamında 400 bağımsız birim için hak sahipleri ile anlaşmaya varıldı...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Temmuz 2023 Pazar 12:47
Zeytinburnu'nun Büyük Bir Sorun Daha Çözülüyor
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