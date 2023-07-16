Zeytinburnu'nun Büyük Bir Sorun Daha Çözülüyor

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile İşbirliği yaparak yıllardır çözülemeyen Merkezefendi Mahallesi Kentsel dönüşüm süreci kapsamında 400 bağımsız birim için hak sahipleri ile anlaşmaya varıldı...