Zeytinburnu Belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile İşbirliği yaparak yıllardır çözülemeyen Merkezefendi Mahallesi Kentsel dönüşüm süreci kapsamında 400 bağımsız birim için hak sahipleri ile anlaşmaya varıldı...
Zeytinburnu'nun Büyük Bir Sorun Daha Çözülüyor
Zeytinburnu Belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile İşbirliği yaparak yıllardır çözülemeyen Merkezefendi Mahallesi Kentsel dönüşüm süreci kapsamında 400 bağımsız birim için hak sahipleri ile anlaşmaya varıldı...
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