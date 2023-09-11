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Zeytinburnu'nun 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Başlama Töreni Renkli oldu (VİDEOLU)
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Zeytinburnu'nun 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Başlama Töreni Renkli oldu (VİDEOLU)

Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulu’nda düzenlenen bir törenle 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılının Açılışını gerçekleştiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2019 yılından bu yana 9 yeni okulun açılışını yaptıklarını, 10 yeni okulun yapımı devam ederken, 2 okulun ise deprem riski ile yıkılıp yeniden inşa edileceğini ve yeni bir okul için de inşaat hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Eylül 2023 Pazartesi 17:39
Zeytinburnu'nun 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Başlama Töreni Renkli oldu (VİDEOLU)
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: “İlçemize 9 yeni Okul Kazandırdık, Yenileri İse Yolda…”

Zeytinburnu’nda öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü rengarenk görüntülerle ders başı yaptı. Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlköğretim Okulu’nda düzenlenen 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da katıldı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Onlarla birlikte bizler de neşeli, heyecanlı ve mutluyuz. Bütün çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner 

ZEYTİNBURNU’NUN HER YERİNDE YENİ OKULLAR YÜKSELİYOR

Zeytinburnu Belediyesi’nin çocukların ve gençlerin eğitimi için yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Başkan Arısoy, 2019’dan bugüne; Reşat Tardu Ortaokulu, Sümer İmam Hatip Lisesi, Fatma Süslügil İlkokulu, Ayhan Şahenk Ortaokulu, Zeytinburnu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, Merkezefendi İlkokulu, Reşat Tardu Anaokulu, Fatma Süslügil Anaokulu, Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yapımını gerçekleştirdiklerini, Cevizlibağ Mesleki Eğitim Kampüsü’nde 3 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Büyükelçi Galip Balkar, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi’nin de inşasının devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Seyitnizam Ambarlar Caddesi, Merkezefendi Sabri Obenik Sokak’ta birer, Maltepe Askeri Fırın Sokak’ta ise ismi konulmayan 2 okulun kaba inşaatının sürdüğünü, Maltepe 332 Sokak’ta ise bir başka okulun inşaatına da kısa süre içinde başlayacağını, deprem riski nedeniyle yenilenmesine karar verilen Saniye Sezgin Elmas İlkokulu ve Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de tahliyelerinin tamamlandığını sözlerine ekledi.

“YAZ DÖNEMİNDE BAKIM VE ONARIM İÇİN 13 MİLYON TL HARCADIK”

Yaz dönemi boyunca okulların bakım ve onarımına 13 milyon TL’den fazla bütçe ayırdıklarını dile getiren Başkan Arısoy, “İlçemizde 11 okulda iç cephe, 4 okulda dış cephe boyaması yapıldı. Toplam 45 okulda; peyzaj, izolasyon, asfalt, spor alanı, elektrik, tesisat gibi ihtiyaç duyulan her türlü bakım, onarımı tamamladık. Okullarımızdaki bir diğer önemli mesele de temizlikti. Önemli bir bütçe ve personel ayırıyoruz bu işe. Yıl boyunca okullarımızın temizliğini yapan bir temizlik timimiz var. İlçemizde bulunan 54 devlet okulunun, her ay iki kez olacak şekilde iç mekân ve genel temizliği yapılıyor. Kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı, sıvı sabun gibi temizlik malzemesi ihtiyaçları için de okullarımıza destek veriyoruz. Bu işler için son 4 buçuk yılda yaklaşık 5 milyon TL harcadık.” dedi.

“250 TL KIRTASİYE YARDIMI VE 100 BİN DEFTER DAĞITIYORUZ”

Her eğitim öğretim yılında olduğu gibi Zeytinburnu Belediyesi olarak bu sene de öğrencilere kırtasiye yardımında bulunduklarını hatırlatan Başkan Arısoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her yıl olduğu üzere bu yıl da evlatlarımıza ve ailelerine destek olmak için bütün ilkokul öğrencilerimize 250 liralık kırtasiye çeki veriyoruz. Ayrıca 100 bin defter dağıtacağız yavrularımıza. Yaklaşık 20 bin öğrencimiz, bu hafta hem alışveriş çeklerini hem de defterlerini almış olacak. 12. sınıf öğrencilerimiz çok önemli bir seneye başlıyor. Yaklaşık 4 bin 12. sınıf öğrencimize online üniversiteye hazırlık soru modülü hediye edeceğiz. Farklı yayınevlerinden 350 binden fazla soru ve videolu çözümlerin olduğu bir uygulamaya sahip olacaklar.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.09.2023 17:49
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