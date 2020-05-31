Zeytinburnu'nda Normal Yaşam Başlıyor

Cumhurbaşkanlığının almış olduğu kararla yaklaşık 3 aydır süren Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin hafifletilmesi konusunda yeni normale dönüş süreci 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlıyor. Bu kararlar kapsamında hareket eden Zeytinburnu Belediyesi, 1 Haziran tarihinden itibaren hijyen ve sosyal mesafe şartlarına uymak koşuluyla; Merkezefendi, Seyitnizam ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere, 2 adet havuz, 3 adet pilates salonlu ve Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’i 2.5aylık bir aradan sonra yeniden faaliyete geçiriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

KIRAATHANELER 08.00 – 24.00 SAATLERİ ARASI AÇIK OLACAK

Yeni normale göre düzenlenen Zeytinburnu, Merkezefendi ve Seyitnizam Kıraathaneleri ilk etapta 08.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kıraathanelerde sosyal mesafe düzeni ve hijyen kurallarına uyum sağlanması için oturma düzenekleri yeniden düzenlendi. Giriş çıkışlarda kontrol ve dezenfektasyon bankoları kuruldu. İlerleyen süreçte kıraathanelerin eskiden olduğu gibi kademeli olarak 24 saat kesintisiz hizmet sürecine geçeceği öğrenildi.

YÜZME HAVUZLARI, PİLATES SALONLARI VE AKDEM’DE FAALİYETE GEÇİYOR

Kıraathaneler haricinde ilçede bulunan Beştelsiz, Merkezefendi Yüzme Havuzları, Merkezefendi, Gökalp ve Veliefendi Pilates Salonları’nın da tekrar hizmete açılacağı, 1 Haziran’dan itibaren Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’in de tekrar faaliyete geçeceği bildirildi. Öte yandan ilçede faaliyet gösteren hemşehri dernek ve lokallerinin de dezenfektasyon işlemleri belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)