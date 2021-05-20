Zeytinburnu'nda Kentsel Dönüşüm Cazip Hale Getiriliyor...

DETLAR GELİYOR ...
CHP meclis üyeleri bazı maddelere itirazmız var ancak halkımız bir an öce sağlıklı yapılarda otursun diye bizde bu maddeye evet oyu vereceğiz diyerek yapılan oylamada evet oyu kullandılar.
AK PARTİ Meclis Grup başkanı Av.Muhammed Kaynar'da yaptığı konuşmada CHP'li meclis üyelerinin kafası karışık olmalı ki hem itiraz ediyorlar hem de evet oyu vereceklerini söylüorlalar. Evet oyu vermelerinden dolayı çok ama çok teşelkür ederim. Bizim tek amacımız halkımızın yararını gözetmektir dedi.
CHP ZEYTİNBURNU BELEDİYE MECLİS ÜYESİ AV.ASIM GÜVEN MECLİSTE ŞUNLARI SÖYLEDİ
SAYIN BAŞKAN ;
DEĞERLİ MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARIM;
SAYIN BASIN MENSUPLARAI ;
KENTSEL DÖNÜŞÜM ; BİR KENTİN FİZYOLOJİK , İKLİMSEL YIPRANMALAR VE GELİŞEN TEKNOLOJİK, MÜHENDİSLİKVE MİMARİ KOŞUKLLAR NEDENİYLE YENİDEN YAPILANMASI VE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İHTİYACINDAN KAYNAKLANMAKTADIR.
MARMARA BÖLGESİNDE 17 AĞUSTOS 1999 YILINDA MEYDANA GELEN 7. 2 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM BU İHTİYACI HIZLANDIRMIŞTIR VE TÜRKİYENİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTUR.
O GÜNDEN BU GÜNE KADAR ; HAZİNE VE BELEDİYE ARZİLERİ DE KULLANILARAK BAZI PROJELER GELİŞTİRİLDİ VE UYGULANDI. ANCAK KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜYÜK FİNANSMAN GEREKTİREN BİR İŞTİR.
BU NEDENLE UYGULANAN PROJELER LOKAL BAZDA KALMIŞTIR.
BAŞINDAN BERİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN UZUN, ORTA VE KISA VADELİ PLANLARLA YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDUM. BUNUN İÇİN DE ÖNCELİKLE YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ VE BU ÇERÇEVEDE GENEL PLANLAMALARIN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDUM. ANCAK UYGULAMADA BİR YANDAN GENEL PLANMALAMALAR YAPILIRKEN DİĞER YANDAN BİREYSEL İMARIN DEVAM ETTİRİLMESİ KONUYU DAHA DA KARMAŞIK HALE SOKMUŞTUR.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSASMINDA ALELACELE ÇOK DA FAZLA GENİŞ PERSPEKTİF İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMEDEN 6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI KABUL EDİLMİŞTİR.
BU YASA BİR YANDAN BİREYSEL DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDERKEN DİĞER YANDEN İDAREYE RİSKLİ ALAN İLAN ETME YETKİSİ TANIMIŞTIR. BÖYLECE BİREYSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İLE RİSKLİ ALANLARIN BİRBİRİNE GİRMESİNE SEBEBİYET VERMİŞ VE ARTIK BİRBİRLERİNİ ENGELLER HALE GELMİŞTİR. BU DURUM KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ TIKAMIŞTIR.
HER NE KADAR İÇİMİZDEN BAZI HUKUKÇU ARKADAŞLAR BU YASAYA TOZ KONDURMUYORSA DA VE CHP NİN YASA İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMİŞ OLMASINI KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞIYMIŞ GİBİ İMAJ YARATMAYA ÇALIŞIYOR OLSA DA YASA İNCELENDİĞİNDE ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL ETTİĞİ KISIMLAR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ENGELLEYEN KISIMLAR DEĞİL AKSİNE ÖNÜNÜ AÇAN KISIMLAR OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR. YASANIN YETERSİZ OLDUĞUNU ; BİZZAT KABUL EDENLER TARAFINDAN ;YASANIN KABUL EDİLDİĞİ GÜNDEN BU GÜNE KADAR SAYISIZ DEĞİŞİKLİKLERİN VE İLAVELERİN YAPILMIŞ OLMASINDAN AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR.
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HEM YASAL DÜZENLEMELERLE, HEM DE YÜKSEK FİNANSMAN KAYNAKLARI İLE YÜRÜTÜLEBİLECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA BU İŞİN DEVLET ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİ İNKAR EDLİLEMEZ BİR GERÇEKTİR. BU GERÇEKLİK KARŞISINDA SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZIN CHP BELEDİYELERİNDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ BİZE DEĞİL TOKİ İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA SORMALARINI TAVSİYE EDERİM.
6306 SAYILI YASANIN YETERSİZLİĞİNİN YANISIRA PLANLARDAKİ KADÜK KALMIŞ BİR ÇOK PLAN NOTLARININ DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ TIKADIĞINI GÖREN TEKNİK BÜROKRAT ARKADAŞLARIMIZ BU ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GÜZEL BİR ÇALIŞMA YAPMIŞLARDIR KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYOR TEŞEKKÜR EDİYORUM.
YAPILAN ÇALIŞMADA BİR ÇOK FAYDALI HUSUSLAR KUŞKUSUZ MEVCUTTUR. HATTA ÇATI KATLARININ KATA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KENDİ ÖNERİMİN DE YER ALMASI VE DR. SADIK AHMET CADDESİNDEKİ İRTİFA ÇELİŞKİSİNİN ORTADAN KALDIRILMASI BENİ MUTLU ETMİŞTİR. KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİM.
MECLİS GRUPLARI TARAFINDAN YAPILAN ORTAK ÇALIŞMADA BİZİM TARAFIMIZDAN ORTAYA KONULAN BAZI ÇEKİNCELERİN VE GÖRÜŞLERİN DE DİKKATE ALINMIŞ OLMASI BİZLERİ AYRICA MEMNUN ETMİŞTİR.
TEKLİFTE HALEN ÇEKİNCELERİMİZ VE ENDİŞELERİMİZ OLAN BAZI HUSUSLAR VARDIR.
BUNLARDAN BAZILARI ;
BAZILARININ KANUNA AYKIRI OLMASI,
BAZILARININ MÜLKİYET SORUNU YARATMA İHTİMALİNİN OLMASI
İMAR HAKKININ CİRO EDİLMESİ YOLU AÇILMAKTA UYGULANABİLİRLİLİĞİ VE DENETLENEBİLİRLİLİĞİ İZAH EDİLMEMEKTEDİR.
ZEYTİNBURNUNUN İMAR VE MİMARİ ESTETİĞİNİ BOZUCU NİTELİKTE OLMASI,
ÖZELLİKLE YAPILACAK OLAN TERKLERİN KULLANILIP KULLANILMADIĞI, AMACA UYGUN KULLANILIP KULLANILMADIĞI VE DENETİM İMKANSIZLIĞININ BULUNMASI GİBİ HUSUUSLARDIR.
ANCAK SON ZAMANLARDA HİBRİT DEMOKRASİLERDE UYGULANAN TORBA YASA UYGULAMASINI BURADA DA , BU TEKLİFTE DE, GÖRÜYORUZ.TÜM TEKLİFLER ÖNÜMÜZE BİR TORBA HALİNE GETİRİLMİŞTİR. BÖYLECE HEPSİNİ YA KABUL YADA REDETMEYE ZORLANMAKTAYIZ. KEŞKE TEK TEK OYLAMA İMKANIMIZ OLSAYDI.
BU NEDENLE BAZI ÇEKİNCELERİMİZE RAĞMEN EVET OYU VERECEĞİMİ İFADE ETMEK İSTERİM.
İŞTE O RAPOR
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)