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Zeytinburnu'nda İkamet Eden Batmanlı Genç Çift Neden İntihar Etti ?

Bir çok yayın mecrasında ekonomik olduğu söylenen intihar ile alakalı Veliefendi Mahalle muhtarı Derya Akkılıç ve diğer bir çok kişi ile yaptığımız görüşmelerde intiharın ekonomik sebeplerden ziyade ailevi sorunlardan kaynaklandığı iddiası var.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Şubat 2021 Cumartesi 15:33
Zeytinburnu'nda İkamet Eden Batmanlı Genç Çift Neden İntihar Etti ?
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ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ,KAYMAKAMLIK, ESNAF, HİÇ BİR ZAMAN KİMSENİN AÇLIKTAN ÖLMESİNE GÖZ YUMAMAZ...

Zeytinburnu İçesi Veliefendi Mahallesinde yaşadığını bilgi aldığımız Elvan Demir önceki akşam saatlerinde ablasına uğrayarak eşi Enver Demir'in rahatsız olduğunu, bu nedenle hastaneye gideceklerini söyleyerek 1,5 yaşındaki kızına bakmalarını söyledi.

Ancak gecenin ilerleyen saatlerine rağmen kız kardeşinden haber alamayan abla, ağlamaya başlayan çocuğu da yanına alarak kardeşinin evine gitti. Kapıyı açan kimse olmayınca  çocuğu komşulara bırakarak arayışını sürdüren aile, nihayetinde ev sahibinden aldıkları anahtarla eve girdiklerinde karı-kocayı ölü buldu. Polisin ilk incelemede intihar ettikleri sonucuna vardığı genç karı-koca toprağa verilmek üzere memleketleri Batman'a uğurlandı.

'YOKSULLUK, AÇLIK YOK DİYENLER!'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da intiharla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoksulluk, açlık yok diyenler! Bugün İstanbul’da Zeytinburnu ilçemizde 25’li yaşlarda karı-koca ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti, cenazeleri Batman’a yola çıktı. Ufacık çocuğa mı yanalım, göçüp giden gencecik insanlara mı?" ifadelerini kullandı. 

YOKSULLUK VE AÇLIKTAN ÖLDĞÜNÜ SÖYLEYENLERİN KANITI NEDİR ? 

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Çetiner'in Mahalle muhtarı ve diğer kaynaklardan henüz doğruluğu tam manası ile teyit edilemeyen bilgilere göre Enver Demir'in aracı olduğu,evinin hiç kira borcu olmadığı ifade edilerek ekonomik sorunlardan daha çoka ailevi sorunlardan  dolayı intiharın yaşanmış olabileceğini ifade edenlerde var.

KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR !!!

Zeytinburnu’nda İntihar eden  Batman Kozluklu hemşerilerimizin; Açlık ve yoksulluktan kaynaklı intihar ettikleri haberleri asılsız, karalayıcı ve kötü niyetlidir.. 

#Batman-#Kozluk #ŞakkulGarp köyünden olan;

Hem değerli  ailelerini( Demir Ailesi) hem Zeytinburnu’ndan yakın akrabalarını çok iyi tanıdığım- bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla ailevi sorunlardan kaynaklı bu girişimde bulundukları kesin ve nettir.. 

Kişilerin üzerinden bu durumu siyasi propaganda yapmak, ölümü kullanmak; Hem Hayatlarını kaybeden hemşerilerimizin cenazelerine saygısızlık; Hem Değerli ailelerini derinden üzmektedir.. 

Bu vahim olay üzerinden yapılacak paylaşımlarda daha dikkatli olmanızı rica ederiz. 

Yüce Mevlam;  hayatlarını kaybeden gençlerimize merhametini eksik etmesin..

Rabbim geride kalan ailelerine sabırlar versin..

Her iki gencimize de Allahtan Rahmet diliyorum. 

(Zeytinburnu/İstanbul) Bitlis Muş Sason ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği 

Dernek Başkanı Abdülhamit BASRALI

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.02.2021 16:24
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