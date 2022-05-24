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Zeytinburnu Masterlar Yüzme Ekibi Antalya’dan Başarıyla Döndü

Zeytinburnu Belediyesi Masterlar yüzme ekibi Antalya Kemer’de gerçekleştirilen 15.Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’ından başarıyla döndü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mayıs 2022 Salı 16:42
Zeytinburnu Masterlar Yüzme Ekibi Antalya’dan Başarıyla Döndü
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Antalya Valiliği’nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonu ve işbirliğiyle Kemer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “15. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası”, 19 - 22 Mayıs tarihlerinde Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.  Katılımcı sayısı her organizasyonda artan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, 8 parkurda 1.800’e yakın yüzme tutkunu sporcuyu buluşturdu. 

 

KEMER’DEN ZEYTİNBURNU’NA BAŞARIYLA DÖNDÜLER

 

Yüksel Sönmez’in kaptanlığını yaptığı Zeytinburnu Belediyesi Masterlar yüzme ekibi de yarışmaya 20 yüzücü ile katılım sağladı. Yarışmalarda yüzme ekibinden

55 - 59 yaş kategorisinde Dr. Mustafa Şakir Başaran, 1 kilometrelik parkurda 3’ncü oldu. 45 - 49 yaş kategorisinde Murat Hüdaverdi 5 Bin ve 3 Bin metrelik parkurlarda 2’nci oldu. 25 - 29 yaş kategorisinde yarışan Samet Yılmazer ise 5 bin metrelik parkurda 2’nci oldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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