Zeytinburnu'lu Gazeteciler Kan Bağış Kampanyası Düzenledi

KOVİD DÖNEMİNDE KANA ÇOK İHTİYAÇ VAR

Merkezleri Zeytinburnu ilçesinde bulunan Gazetelerin ve Tv lerin imtiyaz sahipleri duayen gazeteci Mehmet Alpay’ın öncülük ettiği kan bağış kampanyasında özellikle İyi Parti ve Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe teşkilatından yoğun ilgi oldu.

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney,in de ziyaret ettiği kan bağış çadırına ilgi oldukça yoğundu.

İyi Parti’den Erdinç Bayraktar,Esin Karayazı, Hasan Basri Alim, Selim Metin, Kübra Düzel, Abdulvahap Gözübüyük,Kenan Erdoğan,Neslihan Hümaşalar, Adnan İskender,Baydullah Doğu ve İyi Parti Zeytinburnu Belediye meclis üyesi Mustafa Güreler kan bağış çadırına gelerek desteklerini verdiler.

Yendien Refah Partisinden ilçe başkanı Onur Dolar,İlçe başkan yardımcıları; Muzaffer Balkış,Bayram Erkol,Barış Şenol,İrfan Dumrul,ilçe yönetim kurlu üyesi Kadir Şengül,Gençlik Kolları başkanı Mehmet Duydum kan bağış çadırına gelerek dayanışmalarını gösterdiler.

Ak Parti Zeytiburnu STK’lardan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Fedai Özer,Diyabetliler Dernek Başkanı Nurşen Örnek, Zeytinburnu SivaslIlar Dernek başkanı Ezgi Şengül, Yaşılar Dernek başkanı Kadir Şengül başta olmak üzere Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkan yardımcıları da programa katıldı.

Gazeteci Yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) kurucu başkanı Hüseyin Çetiner’ de şunları söyledi; ”Ağabeyimiz ve meslektaşımız sayın Mehmet Alpay’ın öncülük ettiği kan bağış kampanyasına bizlerde yayın mecralarımızda gerekli haber ve duyuruları yaparak halkımızın kan bağışlamasını sağladık.

Ziyaretleri ile bizlere onur veren başta mülki idare amirimiz olan sayın kaymakamımız Zekeriya Güney’e, Yendien Refah Partisi partisi İlçe Başkanı sayın Onur Dolar’a, yardımcıları gönderen ve kendisi de telefon ila bağlanarak başarı dileklerini ileten İyi Parti İlçe başkanı Sayın Hasan Hoşben’e, Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkan yardımcısı sayın Fedai Özer başta olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)