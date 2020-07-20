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Zeytinburnu LGS Birincisi Ayhan Şahenk Ortaokulu Öğrencisi Koray Sevik Oldu

2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı LGS Zeytinburnu birincisi Ayhan Şahenk Ortaokulu öğrencisi Koray sevik(14)oldu. Çevik ailesi ve başarılı okul Müdürü Harun Can Mutluluğunu İstanbul Times ve ZeytinKöy Tv den Hüseyin Çetiner ile paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:09
Zeytinburnu LGS Birincisi Ayhan Şahenk Ortaokulu Öğrencisi Koray Sevik Oldu
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OKUL MÜDÜRÜ HARUN CAN ÖĞRENCİMİZİN BAŞARISI İLE GURUR DUYDUK

Eğitimci,aynı zamanda futbol antrenörü Harun Can daha önce Abay orta okulunda müdür yardımcısı, Şehit Kadir Cihan Karagözlü Orta okulunda da okul müdürlüğü olarak görev yaptığı dönemde gerek eğitim gerekse de sportif alanda bir çok başarı elde etmişti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kısa bir süre önce okul müdürü olarak atandığı Ayhan Şahenk Ortaokulu son sınıf öğrencisi Koray Çevik (14) girdiği 2019- 2020 LGS Sınavında Zeytinburnu ilçe birincisi olarak Zeytinburnu’na,okuluna ve ailesine gurur yaşattı.

Okulun yeni ve başarılı Müdürü Harun Can Ayhan Şahenk Ortaokula müdür olarak atanmasından haberdar olan velilerin bu durumdan oldukça memnun oldukları gözlendi.

OKUL MÜDÜRÜ HARUN CAN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Zeytinburnu ilçe Milli Eğitim Müdürü olduğu günden bu yana ilçe de eğitimin daha da iyi olması adına hep okul müdürleri olarak önümüzü açan ilçe Milli Eğitim Müdürümüz sayın Ali Yeşilyurt müdürüme,benden önceki Ayhan Şahenk Ortaokulu Müdürü Ali Erdem Arpaçay’a Müdür yardımcım AbidinYaman’a, Koray Çevik’in sınıf öğretmeni Sibel Öktem’e ve öğrencimizin ailesine bir kez de gazeteniz aracılığı ile teşekkür etmek isterim dedi.

Koray Çevik’in annesi’ de oğlu’ nun başarısı ile gurur duyduğunu ifade ederek oğlumun derece yapacağını biliyordum ama ilçe birincisi olacağını düşünmemiştim. Bu sonuç beni çok mutlu etti. Rabbim herkese evlatlarının başarısını göstermeyi nasip eylesin şeklinde konuştu.

Babası da oğlumun hep akasındaydım bundan sonrada arkasında duracağım ilçe birincisi olan oğlumun başarısı ile gurur duydum. Allah bu başarıyı herkese nasip etsin dedi.

Zeytinburnu LGS Birincisi olan Koray Çevik ilk tercih olarak Kabataş erkek lisesini tercih edeceğini açıkladı.

İstanbul Times Yayın Grubu olarak bizde Zeytinburnu’muzun LGS birincisi olan Koray Çevik’i kutluyoruz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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Son Güncelleme: 20.07.2020 19:49
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