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Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Sezai Karakoç Sempozyumu…

Diriliş Düşüncesi mimarı, Şair Sezai Karakoç, vefatının birinci yılında Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenlenecek iki günlük bir sempozyumla anılacak. Sanat ve düşünce dünyasından birbirinden kıymetli şair, yazar ve akademisyenler; Üstad’ın hayatı sanatı ve düşünce dünyasına dair nitelikli tebliğler sunacaklar…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 09:49
Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Sezai Karakoç Sempozyumu…
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Sezai Karakoç, vefatının birinci yılında Zeytinburnu Kültür Sanat’ta iki gün ve altı oturum sürecek bir sempozyumla anılacak. Birbirinden kıymetli akademisyen, yazar ve şairlerin konuşmacı olarak katılacağı sempozyumda; Sezai Karakoç’un şairliği, şiirleri ve düşünce dünyası çeşitli yönleri ile ele alınacak.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

MÜTEFEKKİR BİR ŞAİRİN DÜNYASI

Sempozyum 18 Kasım Cuma günü saat 14.00’te başlayacak. Aynı gün 15.30-17.00 arası yapılacak ilk oturumun başkanlığını Prof. Dr. Turan Karataş üstlenecek. Bu ilk oturumda Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Doç. Dr. Mehmet Bedri Mermutlu ve Dr. Âlim Kahraman konuşmaları ile yer alacak. Oturumun başlığı “Mütefekkir Şairin Dünyası” olacak.

Prof. Dr. Yakup Çelik’in oturum başkanlığını üstleneceği “Sezai Karakoç Şiiri Ne Söyler?” başlıklı ikinci oturum 17.15’te başlayacak. Bu oturumun konuşmacı kadrosu ise Prof. Dr. Alaattin Karaca, Hayriye Ünal, Ali Emre ve Ömer Erdem şeklinde olacak. İkinci oturumla birlikte sempozyumun ilk günü son bulacak.

BATI İLE DOĞU ARASINDA BİR ŞAİR…

19 Kasım Cumartesi günü sempozyum sabah 10.30’dan akşam 18.15’e kadar toplam dört oturumla devam edecek. Sempozyumun üçüncü oturumu Prof. Dr. Ömer Türker’in oturum başkanlığı ile yapılacak. “Dirilişin Çevresinde” başlıklı bu oturumda konuşmacılar Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Gülizar Mammadova olacak.

Dördüncü oturum, saat 12.15’te Prof. Dr. Abdullah Uçman’ın başkanlığı ile başlayacak. Dr. Celal Fedai, Habil Sağlam, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve Prof. Dr. Ertan Ögen bu oturumun konuşmacıları olacak. Oturumda “Batı ile Doğu Arasında Bir Şair” başlığı çerçevesinde konuşulacak.

Öğleden sonra 15.00’te başlayacak “Sanat Sağanakları” başlıklı beşinci oturumun başkanı Beşir Ayvazoğlu olacak. Ayvazoğlu’na konuşmalarıyla Prof. Dr. Turgay Anar, Necip Tosun, Yıldız Ramazanoğlu ve Enver Gülşen eşlik edecek. Oturum 16.30’da son bulacak.

Sempozyumun “Düşünce, Siyaset ve İslamcılık” başlıklı son oturumu ise 16.45’te başlayacak. Cevat Özkaya’nın başkanlığını yapacağı bu oturumda konuşmacılar Prof. Dr. Alev Erkilet, Asım Öz, Dr. İbrahim Durmaz ve Yusuf Turan Günaydın olacak. Bu oturumla birlikte sempozyum son bulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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