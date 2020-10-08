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Zeytinburnu Kültür Sanat Açılıyor
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Zeytinburnu Kültür Sanat Açılıyor

Pandemi salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi 2020 – 2021 Kültür Sanat Sezonu’na ekim ayı itibariyle yeniden başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ekim 2020 Perşembe 09:27
Zeytinburnu Kültür Sanat Açılıyor
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Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde salonların kapasitesinin yarıya indirildiği, bina içinde maske – mesafe – temizlik kurallarının aksatılmadan uygulanacağı ve HES koduyla katılımın zorunlu olduğu bildirildi.

Zeytinburnu Kültür Sanat, uzun bir aradan sonra 9 Ekim Cuma günü saat  19.00’da bir sergi ve bir konserle kültür sanat sezonunu açıyor. Uzun yıllardır İstanbul ve Türkiye’nin kültür sanat anlamında en etkin yerel yönetimlerinden biri olan Zeytinburnu Kültür Sanat, mart ayında bütün dünyayı saran pandemi nedeniyle etkinliklerine erken ara vermişti. Bu süre zarfında kültür sanat dünyasında ses getiren bir yıllık yayımlayan Zeytinburnu Kültür Sanat, 2020-2021 sezonunu her yıl olduğu gibi ekim ayında başlattı. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında belirlenen bütün tedbirlerin titizlikle uygulandığı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde salonların kapasitesinin yarıya indirildiği, bina içinde maske – mesafe – temizlik kurallarının aksatılmadan uygulanacağı ve HES koduyla katılımın zorunlu olduğu bildirildi. 

Zeytinburnu Kültür Sanat Şifa ile Başlıyor

Sezonun ilk etkinliği olarak Hattat Ahmet Bursalı’nın Şifa isimli sergisi sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Çebi koleksiyonundan faydalanarak hazırlanan sergide Bursalı’nın, şifa ayetleri icraları sergileniyor. Sanatseverlerin Hüsn-i hat sanatına getirdiği yeni ve özgün yorumlarıyla tanıdığı Bursalı’nın eserleri 9 Ekim – 22 Kasım tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür Sanat’ta görülebilecek.

Ekim Ayında ZKS

Ekim ayında Zeytinburnu Kültür Sanat, sanatseverlere seminer, söyleşi, panel, sinema, konser ve tiyatrolarıyla yine dopdolu bir içerik sunuyor. Samet Karagöz’ün düzenlediği 100 Yüze İmza ve Söyleşi programının ekim ayı konuğu yazar Tarık Tufan. Tufan, yeni çıkan Kaybolan kitabını okurlarına imzalayacak. Ömer Türker İslâm Düşüncesi, Ekrem Demirli Tasavvuf ve Şiir, Asım Öz Kavramların İzinde, Cemal Şakar Edebiyat Ne Söyler? programlarına bu yıl da devam ederken Yusuf Turan Günaydın, ekim ayı itibarıyla Kitaphane Söyleşileri’ne başlıyor. Konuşmalar başlıklı programda Bünyamin Yılmaz, Şair Hüsrev Hatemi’yi ağırlıyor. Bu yıl ilk defa Murat Çekin moderatörlüğüyle başlayan “Müzikli Söyleşi” programının ilk konuğu ise Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi piyanist-müzikolog Evren Kutlay olacak.

Kutlay, Osmanlı Hanedanında II. Mahmud döneminden itibaren ön plana çıkan batı müziği icra ve üretimini, Türk topraklarına konser vermek ya da batı müziğini öğretmek üzere davet edilen Avrupalı müzisyenleri ve Cumhuriyet Türkiyesi’nin müzik yöneliminin köklerini anlatırken, örnek eserleri piyanoda icra ediyor. Osmanlı tarihine ve müziğe ilgi duyanların bu programı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.

Ziya Gökalp Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Anılıyor

Bir cihan imparatorluğunun varlık ve yokluk mücadelesinde yaslandığı fikrî temellerden birinin bânîsi; nazariyatçı, fikir adamı, sosyolog ve tarihçi Ziya Gökalp, vefatının 96. yılında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek bir panel ile anılıyor. Moderatörlüğünü Prof. Dr. İsmail Coşkun’un gerçekleştireceği panelde, Prof. Dr. Yücel Bulut “Ziya Gökalp ve Hars – Medeniyet Kuramı”, Prof. Dr. Mehmet Karakaş “Gökalp’in Siyasi Görüşlerinin İzdüşümleri” ve Prof. Dr. Murteza Bedir “Fıkha, İçtimaiyattan Bir Açılım Arayışı: Ziya Gökalp ve Örf” konularında sunumlarını gerçekleştirecekler.

Zeytinburnu Kültür Sanat’ın ekim ayı etkinliklerini www.zeytinburnukultursanat.com adresinden inceleyebilirsiniz.

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