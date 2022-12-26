Zeytinburnu Kızılay Şubesi Kan Bağışında Rekor Kıranlara Plaket Verdi

DAHA ÇOK KAN BAĞIŞLAMAK İÇİN ÇABA SARF EDENLERİN EMEKLERİ PLAKET TAKDİMİ İLE TAÇLANDI ...

Kızılay Zeytinburnu Şube başkanı iş İnsanı Ayhan Balcı'nın açılış konuşması ile başlayan plaket takdim töreni daha sonra Belediye başkan yardımcısı Osman Dinç'in selama konuşmas ile devam etti. Günün anlamına binaen yaptığı konuşma ile emek verenleri onure ettği güzel bir konuşma yaptı. Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan şunları söyledi " Kısa bir süre önce Zeytinburnu 15 Temmuz meyadanında tek

çadırda yapılan kan bağışında yaptığımız 1000 ünite kan bağışı ile İstanbul'da bir rekor kırdık. Bugün burada o rekorda emekleri olan sivil tıplum kuruluşu yöneticilerimize verdikleri emklerinin minik bir teşekkür olarak plaket takdim ederek teşekkür etmek istedik. Kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır diyor Kızılay yöneticilerimize ben de katılıyorum.

KIZILAY ZEYTİNBURNU ŞUBE BAŞKANI AYHAN BALCI GÜZEL KONULARA TEMAS ETTİ...

Haberin sonundaki video 'da Ayhan Balcı'nın konuşmasının tamamını izleyebilirsiniz...

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)