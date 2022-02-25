Zeytinburnu kızılay kongreden sonra yemekli tanışma toplantısı yaptı.(VİDEOLU)

Toplantı başkan Ayhan Balcı'nın açılış konuşması ile başladı Balcı yaptığı konuşmada Kızılayda görev almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Kongrede delege nin oylarını alarak seçilen arkadaşlarımız ile beraber kızılayımızı ilçemizde engüzel şekilde temsil edeceğimizden şüphemiz yoktur.Bu gün burada kongreden sonra ilk toplantımızı yaparak bismillah dedik. Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya katılan kızılay yönetim kurulu üyeleri teker teker kendilerini tanıtarak yeni dönemde güzel ve hayırlı işlere imza atacaklarını söylediler.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)