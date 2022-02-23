Zeytinburnu Kızılay'da Ayhan Balcı yeniden!

Kızılay Zeytinburnu Şubesi Genel Kurulu yapıldı. Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına siyasiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Kızılay camiası yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan Balcı’nın açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulun Divan Başkanlığını İlyaz Saka yaptı.

Genel Kurula katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kaymakam Zekeriyya Güney ve Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Kadem Ekşi ile Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmasından sonra söz alan Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Kadem Ekşi Kızılay’ın İstanbul’da yaptığı faaliyetleri anlattı. Binlerce aileye ayni ve nakdi yardım yaptıklarını belirten Ekşi seçimin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra söz alan Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç da dünyada yaptıkları hizmetleri anlattığı konuşmasında duygulu anlar yaşadı. Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya, Balkanlar’dan Afrikaya uzanan hizmet ağını anlatan Turunç yaşadığı ilginç anıları aktardı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kızılaya tahsis edilen ve Demirciler sitesi içinde yapılacak olan Kızılay Lojistik Merkezi ile ilgili bilgi verdi. Arısoy, ‘Kızılay’ın her zaman yanında olacağını belirten Arısoy biz Doğal ve Onursal Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleri doğrultusunda bütün imkanlarımızla Kızılay’ın yanında olacağız.’ dedi.

Daha sonra söz alan Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriyya Güney de yaptığı kısa konuşmada Kıızlay Zeytinburnu şubesinin çalışmalarını takdir ettiğini ve Vefa grubuyla yapılan çalışmaları yakinen bildiğini ve her zaman destek olduklarını belirtti.

Daha sonra seçim için startı veren Divan Başkanı İlyaz Saka, faaliyet ve denetleme raporlarının okunmasını ve oylanmasını talep etti.

Faaliyet raporunu okuyan Faruk Koç bütçeyi ve tahmini bütçeyi oylamaya sundu. Oy çokluğu ile geçen faaliyet ve denetleme raporları sonrası seçime geçildi. Tek liste halinde yapılan seçimde Başkan Ayhan Balcı’nın listesi eksiksiz olarak seçimi kazandı.

Ayhan Balcı yaptığı teşekkür konuşmasında da şu açıklamada bulundu: 'Bize bugüne kadar desteklerini esirgemeyen başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a, Kaymakamımız Zekeriya Güney'e, İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Yıldırım'a, Başkan yardımcılarına, Dertek Hizmetleri Müdürü Serkan Akarsu'ya ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sami Ünlü'ye, siyasi partilerin temsilcilerine, ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık'a ve hayırsever Kızılay gönüllülerine sonsuz teşekkür ediyorum. Koıngremizin hayırlara vesile olmasını ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimize de yeni çalışmalarında başarılar getirmesini diliyorum.'



Kızılay Zeytinburnu İlçe Yeni Yönetim Kurulu Üye Listesi şu isimlerden oluştu:

Şube yönetim kurulu asil

1- Ayhan BALCI, Faruk KOÇ, Mehmet Ekşi, Mehmet Zeki Menteşe, Metin Büke, Orhan Şengül, Fikret Tuncer, Celal Altuğ, Cevdet Şeker, Ömer Baş, Muhammet Kaan EKŞİ

Şube Yönetim Kurulu Yedek

1-Osman İslam, Bülent Salman, 3- Yusuf yılmaz , 4- Hüseyin Avni Dilmaç , 5- Yusuf Kaçmaz

6- Engin İlbaylı , 7- Şermin yüksel , 8- Yılmaz Ergül , 9- Fatma Özdemir Çelenk , 10- Mehmet Menteş , 11-Abdulkadir kaval

Şube denetçisi asil – İLYAZ SAKA Şube denetçisi yedek – Oğuzhan Berk Biberoğlu

Genel Merkez Genel Kurulu Asil Delegeleri

1-Ayhan balcı , 2-Faruk Koç, 3-Mehmet Ekşi

Genel Merkez Genel Kurulu yedek Delegeleri 1-Orhan ŞENGÜL, 2-Celal Altuğ , 3-ALİ İhsan Öner

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)