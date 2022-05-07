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Zeytinburnu Kış Spor Okullarının Kapanışı Görkemli Oldu (VİDEOLU)
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Zeytinburnu Kış Spor Okullarının Kapanışı Görkemli Oldu (VİDEOLU)

Zeytinburnu Belediyesi Kış spor Okullarında 3.000'e yakın öğrenci eğitim aldı ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:41
Zeytinburnu Kış Spor Okullarının Kapanışı Görkemli Oldu (VİDEOLU)
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KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI PLAKETLERİ VERDİ 

Zeytinburnu Abay Kız İmam Hatip Ortaokulu Kapalı spor  salonunda yapılan kapanış törenine ilgi oldukça fazla idi.  Zeytinburnu Kaymamamı Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Ömer Arısoy birer selamlama konuşması.

7-16 yaş arası çocukların kayıt yapabildiği Kış spor okulları kapanış töreninde eğitim alan çocuklar Okçular,Jimlastik,Tekvandao,başta olmak üzere bir çok dalda gösteri performansları ebeveynleri memnun ve mutlu etti.  

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Yaklaşık olarak kış boyunca 2.850 Çocuğun devam ettiği kış spor okullarında birçok branşta faaliyet gösterildi.

Okulların kapanması ile bu seferde yaz spor okulları açılacağı müjdesi verildi.

 DETAYLARI VİDEODA İZLEYEBİLİRSİNİZ 

Son Güncelleme: 07.05.2022 18:24
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