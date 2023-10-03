Zeytinburnu Kış Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı

10 farklı spor branşında eğitim vermeye devem eden olan Kış Spor Okulları’ndan, Zeytinburnu’nda ikamet eden 5 -16 yaş arası tüm çocuk ve gençler ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, ön kayıtların 13 Ekim 2023 tarihine kadar www.zeytinburnu.istanbul adresinden çevrimiçi olarak kabul edileceği bildirildi.

EĞİTİMLER HAFTA SONLARI OLACAK

Sadece cumartesi ve pazar günleri ilçedeki farklı okulların spor salonları, yüzme havuzu ve spor tesislerinde verilecek eğitimlerde, yüzme, okçuluk, tenis, masa tenisi, voleybol, taekwondo, basketbol, jimnastik, buz pateni ve binicilik kategorileri yer alıyor. Okullara kayıt yaptıran öğrencilerin sadece tek bir branşı seçme hakkı var.

Eğitimlerin tamamı alanında uzman eğitmen kadrosu tarafından veriliyor. Kış Spor Okulları’na katılan çocuk ve gençlere eğitim sırasında kullanmaları için eşofman takımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından hediye ediliyor.

Zeytinburnu Belediyesi bu yıl 3’üncüsünü hayata geçirdiği “Kış Spor Okulları” projesiyle, gençlerin ve çocukların fiziksel ve ruhsal yönden gelişimine katkı sağlamasını hedeflerken, onlara sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırıp, kendilerini keşfetmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını amaçlıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)