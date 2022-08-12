Zeytinburnu Kaymakamlığına Ercan Turan Atandı

Özgeçmişi

Doğum Tarihi: 1979

Doğum Yeri: Niğde

Medeni Durumu: Evli

Eğitimi

Ortaöğretimini Niğde Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Niğde barosunda avukatlık stajını yaparken 2002 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak 04.02.2003 tarihinde Nevşehir Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Görev Yaptığı Yerler

Bor Kaymakam Refikliği yanı sıra Çiftlik, Altunhisar, Yalıhüyük ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. 03.11.2004 tarihinde gönderildiği İngiltere-Leicester da “The University of Leicester” bünyesinde 1 yıl süre ile İngilizce dil eğitimi alarak yurda döndü ve müteakiben açılan kaymakamlık kursuna çağırılıp başarılı bir şekilde kursu tamamlamıştır. İlk görevine çektiği kura sonucu Adana –Tufanbeyli’ de 14.04.2006 da başlamıştır.

İçişleri Bakanlığının 28.09.2007 tarih ve 2007/9316 sayılı Müşterek Kararnamesi ile Çelikhan İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA