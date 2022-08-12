banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.880,71
ALTIN
1.031,84
DOLAR
17,96
STERLİN
21,78
EURO
18,48
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...

Zeytinburnu Kaymakamlığına Ercan Turan Atandı

Zeytinburnu Kaymakamlığına atanan Ercan Turan hakkında kısa bilgiler şöyledir:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 13:35
Zeytinburnu Kaymakamlığına Ercan Turan Atandı
banner171

Özgeçmişi

  • Doğum Tarihi: 1979
  • Doğum Yeri: Niğde
  • Medeni Durumu: Evli

Eğitimi

Ortaöğretimini Niğde Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Niğde barosunda avukatlık stajını yaparken 2002 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak 04.02.2003 tarihinde Nevşehir Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Görev Yaptığı Yerler

Bor Kaymakam Refikliği yanı sıra Çiftlik, Altunhisar, Yalıhüyük ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. 03.11.2004 tarihinde gönderildiği İngiltere-Leicester da “The University of Leicester” bünyesinde 1 yıl süre ile İngilizce dil eğitimi alarak yurda döndü ve müteakiben açılan kaymakamlık kursuna çağırılıp başarılı bir şekilde kursu tamamlamıştır. İlk görevine çektiği kura sonucu Adana –Tufanbeyli’ de 14.04.2006 da başlamıştır.

İçişleri Bakanlığının 28.09.2007 tarih ve 2007/9316 sayılı Müşterek Kararnamesi ile Çelikhan İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 12.08.2022 14:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Zeytinburnu Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri’nde Mangala Turnuvası
‘Zeytinburnu Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri’nde Mangala Turnuvası
Zeytinburnu’nda Aşure Geleneği Unutulmadı
Zeytinburnu’nda Aşure Geleneği Unutulmadı
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
İmamoğlu: Hastanemizi Tekrar Ayağa Kaldıracağız
İmamoğlu: Hastanemizi Tekrar Ayağa Kaldıracağız
Şehit Babası Zeki Karagözlü Evladına Kavuştu
Şehit Babası Zeki Karagözlü Evladına Kavuştu

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169