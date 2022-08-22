Zeytinburnu Kaymakamına Plaket

KAYMAKAM GÜNEY ZEYTİNBURNU HALKINA VEDA ETTİ

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneğinin ziyaretini takip eden İstanbul Times Tv Muhabiri Habibe Işık’a konuşan Zeytinburnu kaymakamı Zekeriya Güney “Zeytinburnu halkına iki sene hizmet ettiğini bundan önce 10 ayrı ilçede kaymakamlık yaptığını ifade ederek bu seferde devlet büyüklerimiz bizlere İzmir’in Aliağa ilçesinde hizmet etmeyi uygun bulmuşlar.

Zeytinburnu halkı ile Pandemi sürecini beraber yaşadık hepimiz için çok zorlu bir süreç oldu.

Acı kayıplarımız oldu ancak şu an illet hastalık alt seviyeye indi ama henüz tam manası ile bitmedi.

Zeytinburnu halkımıza sağlık sıhhat dileyerek veda ediyorum. Var ise ben herkese hakkımı helal ediyorum.

Bilmeden farkında olmadan kalbini kırdığımız dostlarımız var ise haklarını helal etmelerini isterim” dedi.

Dernek başkanı Suat Sarıkaya’da Zeytinburnu’muza hizmetlerinden dolayı sayın Zekeriya Güney’e teşekkür ederim dedi.

Kaynak İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)