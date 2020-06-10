Zeytinburnu Kaymakamı Erzincan Valisi Oldu

ZEYTİNBURNU HALKI SOSYAL MEDYADA HEM ÜZÜNTÜSÜNÜ HEM DE MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYOR ...

Güler yüzü samimi yaklaşımı ile Zeytinburnu'nda yediden yetmiş' e herkesin kalbini kazanan Kaymakam Mehmet Makas Erzincan'a vali olarak atandı.

Atama kararı Zeytinburnu halkı tarafından hem mutluluk ile karşıladı hem de değerli bir mülki idare amirini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

17 Eylül 2018 yılında Zeytinburnu ilçemize 20'inci Dönem kaymakamı olarak atanan Mehmet Makas 21 ay görev yaptıktan sonra yaptığı başarılı çalışmalar hükümet tarafından takdir edilmiş

ve Erzincan Valisi olarak taltif edilmiştir.

Corona virüs salgının aşırı yaşandığı bir dönemde halkın içinde olan ve dorumları ile alakadar olan Mehmet Makas yaptığı samimi çalışmalar 'ı Zeytinburnu halkı tarafından unutulmayacaktır. Güle Güle değerli mülki idare amiri.

Mehmet Makas valimize yeni görevinden başalar dileriz .

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