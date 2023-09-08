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Zeytinburnu Kariyer Merkezi 3000’nci İstihdamını Gerçekleştirdi (VİDEOLU)

Zeytinburnu Belediyesi’nin 2019 yılında iş arayanla personel arasında bir köprü görevi kurma amacıyla faaliyete geçirdiği Kariyer Merkezi tam 3 bin kişiye istihdam sağladı. Zeytinburnu Kariyer Merkezi, iş hayatına kazandırdığı 3 bininci personel dolayısıyla tebrik ve teşekkür programı gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2023 Cuma 08:51
Zeytinburnu Kariyer Merkezi 3000’nci İstihdamını Gerçekleştirdi (VİDEOLU)
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Zeytinburnu Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa son bir yıldır en çok personel alımı yapan firma temsilcileri ve Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Açılış konuşmalarını yapan Ömer Arısoy, 4 buçuk yıl önce Zeytinburnu hizmetkârlığına talip olduklarında ilçenin tüm problemlerine çözüm sunmayı amaçladıklarını belirtti. Arısoy, “Verdiğimiz sözlerden bir tanesi şimdi 3 bininci istihdam töreni vesilesi ile bir araya geldiğimiz Kariyer Merkezi’miz. Geldiğimiz noktada büyük bir memnuniyetle söylemeliyim ki hem Zeytinburnu’ndaki istihdama büyük bir katkı sağlamış olduk. Zeytinburnu Belediyesi’nin yaklaşık 1.500 personel çalıştırdığını düşünürsek yaklaşık iki katı istihdama vesile olduk.” dedi.
ARISOY, “VESİLE OLDUĞUMUZ İSTİHDAMLA ZEYTİNBURNU’NUN REFAHINA DA KATKI SAĞLIYORUZ”
Zeytinburnu’nda yaşayan bir hemşehrimizin doğru düzgün bir işe kavuşmuş olması, bizim buna vesile olmamız bu birimimiz için yaptığımız harcamanın telafisi için yeterli bir sebeptir. Toplam 20 bin 284 işlem yapmışız. Şimdi yeni dönemde inşallah ilanları da online almaya başlayacağız. İkinci aşama olarak da İstanbul’daki tüm iş ilanlarını yayınlayacağız. Tüm bu işlemleri bu zamana kadar ücretsiz yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Böylelikle Zeytinburnu’nun refahına mutluluğuna bir katkı sağlamış olacağız.” şeklinde konuştu.
UMUT BAKIR, “4 AYDIR İŞSİZDİM”
Zeytinburnu Kariyer Merkezi vasıtasıyla Ottoperla Otel Bilgi İşlem Bölümü’nde işe başlayan Umut Bakır, “Doğma büyüme Zeytinburnuluyum. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri’nde lisans okudum. 4 aylık bir işsizlik dönemim olmuştu. Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi’ne başvuru yaptım.
Bir ay içerisinde istihdamım sağlandı. Çok teşekkür ediyorum.” dedi. 3 bininci sırada işe yerleştirilen Umut Bakır ve en çok personel alımı yapan firmalar, teşekkür plaketini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’dan aldı.
 
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 08.09.2023 09:39
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