Zeytinburnu Kariyer Merkezi 2 Yılda 1.000 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

Zeytinburnu Kariyer Merkezi, ilçede iş arayan vatandaşlara iki yıldır istihdam sağlamaya devam ediyor. İlçede işverenle işçiyi buluşturma, aynı zamanda iş adaylarını eğitme noktasında hizmet veren Kariyer Merkezi, çeşitli sektörlerden 459 firma ile çalışıyor. Merkezin İŞKUR ile yaptığı protokol çerçevesinde; kayıt yaptıran işsiz gençlerin hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek bir profil oluşturuluyor. Firmalardan gelen personel talebi doğrultusunda aranan özelliklere uygun başvuru sahipleriyle iletişime geçiliyor. Gerçekleştirilen mülakat sonucunda belirlenen niteliklere uygun kişiler işe alınıyor. Görüşmeleri olumsuz geçen kişilerin oluşturulan özgeçmişleri rutin aralıklarla güncellenerek kayıt altında tutulup, uygun iş bulunduğunda kendisiyle irtibata geçiliyor.

“KARİYER MERKEZİ VASITASIYLA GENÇLERİMİZE İŞ İMKÂNLARI OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Zeytinburnu Kariyer Merkezi iki yılda 1.000 kişiye istihdam sağladı. Zeytinburnu Kariyer Merkezi’yle iş birliği yaparak iş arayan gençlere istihdam sağlayan firmalara plaket veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Biz yola çıkarken bu projeyi yapacağımızı söz vermiştik. 2019 senesinde Zeytinburnu Kariyer Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Pandemi sürecine kadar çok hızlı ilerledik. 1.000 rakamını aştık. İşverenle iş arayanları bir araya getiriyoruz. Zeytinburnu Kariyer Merkezi’ne kayıt olmanın tek şartı Zeytinburnu semtinde ikamet etmektir. Her kesime uygun iş arayışımız devam ediyor. Sadece Zeytinburnu’ndaki işletmeler de iş aramıyoruz. Bu sistemi İstanbul geneline yaymaya çalışıyoruz. Bizimle iş birliği yapan bütün işletmelere çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.