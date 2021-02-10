banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kötü Yönetim Hepimizi Fakirleştirdi, Sorunları Çözmek İçin İktidara Talibiz
Kötü Yönetim Hepimizi Fakirleştirdi, Sorunları...
İmamoğlu’ndan Diyanet’e Boğaziçi Üniversitesi eleştirisi: “7/24 Siyasete Devam Ediyorlar”
Son Dakika
İmamoğlu’ndan Diyanet’e Boğaziçi Üniversitesi eleştirisi:...
CHP'Lİ Metin Doğan'dan "AKP"Li Ömer Arısoy'a Cevap Var
Son Dakika
CHP'Lİ Metin Doğan'dan "AKP"Li Ömer...
Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye Ziyaret
Son Dakika
Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye...

Zeytinburnu Kariyer Merkezi 2 Yılda 1.000 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

İlçedeki iş potansiyelini etkin bir şekilde kullanıp vatandaşlara iş istihdamı sağlamak için kurulan Zeytinburnu Kariyer Merkezi, iki yıl içerisinde 1.000 kişiye iş imkânı sundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2021 Çarşamba 09:10
Zeytinburnu Kariyer Merkezi 2 Yılda 1.000 Kişiyi İş Sahibi Yaptı
banner171

Zeytinburnu Kariyer Merkezi, ilçede iş arayan vatandaşlara iki yıldır istihdam sağlamaya devam ediyor. İlçede işverenle işçiyi buluşturma, aynı zamanda iş adaylarını eğitme noktasında hizmet veren Kariyer Merkezi, çeşitli sektörlerden 459 firma ile çalışıyor. Merkezin İŞKUR ile yaptığı protokol çerçevesinde; kayıt yaptıran işsiz gençlerin hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek bir profil oluşturuluyor. Firmalardan gelen personel talebi doğrultusunda aranan özelliklere uygun başvuru sahipleriyle iletişime geçiliyor. Gerçekleştirilen mülakat sonucunda belirlenen niteliklere uygun kişiler işe alınıyor. Görüşmeleri olumsuz geçen kişilerin oluşturulan özgeçmişleri rutin aralıklarla güncellenerek kayıt altında tutulup, uygun iş bulunduğunda kendisiyle irtibata geçiliyor.

“KARİYER MERKEZİ VASITASIYLA GENÇLERİMİZE İŞ İMKÂNLARI OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Zeytinburnu Kariyer Merkezi iki yılda 1.000 kişiye istihdam sağladı. Zeytinburnu Kariyer Merkezi’yle iş birliği yaparak iş arayan gençlere istihdam sağlayan firmalara plaket veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Biz yola çıkarken bu projeyi yapacağımızı söz vermiştik. 2019 senesinde Zeytinburnu Kariyer Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Pandemi sürecine kadar çok hızlı ilerledik. 1.000 rakamını aştık. İşverenle iş arayanları bir araya getiriyoruz. Zeytinburnu Kariyer Merkezi’ne kayıt olmanın tek şartı Zeytinburnu semtinde ikamet etmektir. Her kesime uygun iş arayışımız devam ediyor. Sadece Zeytinburnu’ndaki işletmeler de iş aramıyoruz. Bu sistemi İstanbul geneline yaymaya çalışıyoruz. Bizimle iş birliği yapan bütün işletmelere çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'Lİ Metin Doğan'dan "AKP"Li Ömer Arısoy'a Cevap Var
CHP'Lİ Metin Doğan'dan "AKP"Li Ömer Arısoy'a Cevap Var
Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye Ziyaret
Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye Ziyaret
Japon Youtuber Yoshi Enomoto: “Artık Gerçek Bir Zeytinburnuluyum…
Japon Youtuber Yoshi Enomoto: “Artık Gerçek Bir Zeytinburnuluyum…
İBB’Ye Ait Zeytinburnu Kapalı Spor Kompleksinde Neler Oluyor ?
İBB’Ye Ait Zeytinburnu Kapalı Spor Kompleksinde Neler Oluyor ?
AK PARTİ’ Den Malatyalılar Derneğine Ziyaret
AK PARTİ’ Den Malatyalılar Derneğine Ziyaret

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169