Zeytinburnu Kahraman Şehitlerini Unutmadı

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılı münasebetiyle çeşitli etkinlikler ve anma törenleri düzenleyen Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde çok özel bir etkinliğe imza attı. Deneyimli haberci Pelin Çift moderatörlüğünde gerçekleşen “18 Mart Çanakkale Zaferi” Anma Programı’na çok sayıda davetli katıldı. Program konuğu Prof. Dr. Tufan Gündüz Çanakkale Zaferi çerçevesinde 1. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti ve Milli Mücadele yıllarının bilinmeyen detaylarını anlattı.

İlçe protokolü tarafından günün anısına kaymakamlık binası önüne çelenk sunulurken, ilçede yaşayan şehit aileleri için yemekli bir anma programı düzenlendi. Başkan Ömer Arısoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa çok sayıda şehit ailesi katıldı.