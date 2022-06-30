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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri Ak Parti Gençlik Kollarından Özür diledi mi ?

28 Haziran 2022 tarihi akşam saatlerinde Zeytinburnu Millet Bahçesinde yaşanan olayda Ak Parti Zeytinburnu Gençlik kollarında görevli bazı gençlerin Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Bünyesinde görevli polis memurları iler gençlerin tartıştığı ve akabinde işlerin büyüdüğü daha sonra İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girdiği iddiaları var.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2022 Perşembe 18:52
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri Ak Parti Gençlik Kollarından Özür diledi mi ?
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ÖZÜR DİLEDİKLERİ HALDE AÇIĞA ALINDILAR İDDİASI DOĞRU MU ?

Polis Meuuru C.Ö. Mahalle Çarşı Bekçileri A.Ş. ve İ.B.'nin özür diledikleri halde açığa alındıkları ile alakalı haber ihbar hattımıza çok sayıda ihbar gelen konu ile alakallı  İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olaya dahil olduğu ve Polis memurlarının özür diledikleri sadece bir polis memurunun biz görevimizi yaptığımız için kimseden özür dilemeyeceğim dediği konu ilre alakalı Zeytinburnu'nda bir çok kişinin biz hukuk devletimiyiz yoksa Parti develti mi olduk dedikleri ile alakalı ciddi bir sorun ve sıkıntının olduğu iddia ediliyor.

KİM HAKLI KİM HAKSIZ KARAR VERECEK BİZ DEĞİLİZ ANCAK ÖZÜR DİLETİLMESİ OLAYI BÜYÜK BİR SKANDAL  ... POLİS EKSİK İŞ YAPMIŞSA HAK SAHİBİ DAVA AÇAR KANUN GEREĞİNİ YAPAR ?

Yayın  grubu olarak amacımız hiç kiğmseyi suçlamak değil.Sadece zor şartlar altında halkımızın huzurunu sağlamaya çalışan polis ve bekçilerimiz nasıl bir olay yaşandı ki jet hızı ile  açığa alınıyorlar ? 

Polis ve bekçi yanlış ve eksik iş de yapmış olabilir bunun karşılığı özür diletilmesi ve açığa alınması değidlir. Bu şartlar altında hiç bir polis artık iktidar partisi mensupları ile alakalı bir işlem yapamayacak mı ? İktidar partisinin A partisi veya B partisi olması da söz konusu değildir. 

Açığa alındığı iddia olunan polis memuru C.Ö .ve bekçiler A.Ş. VE İ.B.Ninde hangi hata ve kusurarından dolayı açığa alındıkları Kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu adı geçen kişileri tanımayız bilmeyiz ancak böyle bir hata yaşanmışsa bu ilçenin basını olarak bunu kamuoyuna duyurmak bizim görevimizdir.

Sayfalarımız  Emniyet müdürlüğü ve iç işleri bakanlığının  açıklamalarına açıktır...

DETAYLAR GELİYOR

Son Güncelleme: 30.06.2022 19:36
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