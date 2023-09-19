banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.784,01
ALTIN
1.678,52
DOLAR
27,01
STERLİN
33,55
EURO
28,91
İmamoğlu : Kimin Oy Verdiğine Değil, ‘Milletimiz Hizmetimizden Memnun mu, Yüzü Gülüyor mu’ Ona Bakarım
İmamoğlu : Kimin Oy Verdiğine...
Zeytinburnu Gazilerini Unutmadı
Son Dakika
Zeytinburnu Gazilerini Unutmadı
Turan Hançerli, BM kürsüsünden dünyaya seslendi
Son Dakika
Turan Hançerli, BM kürsüsünden dünyaya...
Nurgül ve Yunus Emre Yüzlerce Davetlinin Önünde Mutluluğa Evet Dedi (VİDEOLU)
Son Dakika
Nurgül ve Yunus Emre Yüzlerce...

Zeytinburnu Gazilerini Unutmadı

19 Eylül Gaziler Günü, Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemek programıyla kutlandı. TBMM tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verilmesinin yıl dönümü Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri’nde kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2023 Salı 17:10
Zeytinburnu Gazilerini Unutmadı
banner171

Kahraman Gaziler’in Günü Belgradkapı’da Kutlandı

Vatan uğruna can veren şehitlerimiz için Kuran tilaveti ile başlayan programa; Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Muharip Gaziler Derneği İlçe Başkanı Gazi Ali İhsan Yılmaz, şehit aileleri ve kahraman gaziler katıldı.

ÖMER ARISOY, “MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN BU YANA ŞEHİT DÜŞENLERE RAHMET DİLİYORUZ”

Konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy şunları söyledi: “Bu toprakları vatan eyleyen Malazgirt Savaşı’ndan bu yana şehit düşenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Canları pahasına ülke içerisinde iç güvenlikte, Kıbrıs’ta soydaşlarımız, Kore’de ülkemiz için şehit düşenlere tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bugün aramızda olan tüm gazilerimize hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum. Programımıza teşrif ederek şereflendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Başımızın tacısınız hepinizi saygıyla selamlıyorum.

” KAYMAKAM ADEM USLU “BU KAHRAMAN MİLLET 2 BİN 300 YILLIK TARİHİNDE ESARET GÖRMEMİŞTİR”

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu “19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile vatanımızı birliği, bekası, yarınlara sağ ve salim ulaşması için her türlü hain kurşuna göğsünü siper eden gazilerimizin bu onurlu gününü anmak vesilesi ile bir araya geldik. Herkese hoş geldiniz diyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Analarımız, büyüklerimiz ne der “Oğlum güle güle git.

Ölürsen şehit, kalırsan gazi ol.” diye askere uğurlar kurbanlık koçun Allah yolunda kurban edilmesi misalinde olduğu gibi. 20 yaşındaki yiğide vatan uğrunda feda olmasının nişanesi olarak kına yakılır. Böyle bir gelenekten gelen şehitliği ve gaziliği böylesine önemseyen ve kutsayan bir milletin evlatlarıyız. Bu kahraman millet 2 bin 300 yıllık tarihinde esaret nedir görmemiştir.” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 19.09.2023 17:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Zeytinburnu El Emeği Göz Nuru Günleri ” Başladı
“Zeytinburnu El Emeği Göz Nuru Günleri ” Başladı
Zeytinburnu'nun 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Başlama Töreni Renkli oldu (VİDEOLU)
Zeytinburnu'nun 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Başlama Töreni Renkli oldu (VİDEOLU)
Zeytinburnu Kariyer Merkezi 3000’nci İstihdamını Gerçekleştirdi (VİDEOLU)
Zeytinburnu Kariyer Merkezi 3000’nci İstihdamını Gerçekleştirdi (VİDEOLU)
Zeytinburnu Belediyesi Bu Yıl da Okulları Eğitim Öğretim Yılına Hazırladı
Zeytinburnu Belediyesi Bu Yıl da Okulları Eğitim Öğretim Yılına Hazırladı
Akzirve’nin Kaçak Binası Yine Mecliste Gündem Oldu (VİDEOLU)
Akzirve’nin Kaçak Binası Yine Mecliste Gündem Oldu (VİDEOLU)

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169