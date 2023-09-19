Zeytinburnu Gazilerini Unutmadı

Kahraman Gaziler’in Günü Belgradkapı’da Kutlandı

Vatan uğruna can veren şehitlerimiz için Kuran tilaveti ile başlayan programa; Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Muharip Gaziler Derneği İlçe Başkanı Gazi Ali İhsan Yılmaz, şehit aileleri ve kahraman gaziler katıldı.

ÖMER ARISOY, “MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN BU YANA ŞEHİT DÜŞENLERE RAHMET DİLİYORUZ”

Konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy şunları söyledi: “Bu toprakları vatan eyleyen Malazgirt Savaşı’ndan bu yana şehit düşenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Canları pahasına ülke içerisinde iç güvenlikte, Kıbrıs’ta soydaşlarımız, Kore’de ülkemiz için şehit düşenlere tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bugün aramızda olan tüm gazilerimize hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum. Programımıza teşrif ederek şereflendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Başımızın tacısınız hepinizi saygıyla selamlıyorum.

” KAYMAKAM ADEM USLU “BU KAHRAMAN MİLLET 2 BİN 300 YILLIK TARİHİNDE ESARET GÖRMEMİŞTİR”

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu “19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile vatanımızı birliği, bekası, yarınlara sağ ve salim ulaşması için her türlü hain kurşuna göğsünü siper eden gazilerimizin bu onurlu gününü anmak vesilesi ile bir araya geldik. Herkese hoş geldiniz diyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Analarımız, büyüklerimiz ne der “Oğlum güle güle git.

Ölürsen şehit, kalırsan gazi ol.” diye askere uğurlar kurbanlık koçun Allah yolunda kurban edilmesi misalinde olduğu gibi. 20 yaşındaki yiğide vatan uğrunda feda olmasının nişanesi olarak kına yakılır. Böyle bir gelenekten gelen şehitliği ve gaziliği böylesine önemseyen ve kutsayan bir milletin evlatlarıyız. Bu kahraman millet 2 bin 300 yıllık tarihinde esaret nedir görmemiştir.” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)