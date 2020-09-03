Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı

İLÇEYE EMEK VEREN HERKES TEMEL ATMA TÖRENİNE DAVET EDİLDİ

Zeytinburnu Millet bahçesi içinde Zeytinburnu Belediye binasına çok yakın bir konumda temeli atılan İlçe Emniyet Müdürlüğünün konak tazı binası Emniyetin daha sağlıklı bir binada hizmet vermesini sağlayacak.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Zeytinburnu ilçemize kazandıracağımız Millet Bahçesi içinde bugün burada çok modern ve günün şartlarına cevap verecek depreme dayanıklı muhteşem bir ilçe emniyet binası yapıyoruz. Burada bir çok kamu binası yan yana halkımıza hizmet verecek.

Belediye binamız, kaymakamlığımız,askerlik şubesi , merkez camisi,İtfaiye binası,Ayhan Şahenk Ortaokulu ,Fatma Süslügil Ortaokulu,AKDEM başta olmak üzere halkımızın ihtiyaçlarını giderecek bir çok kamu binası Millet bahmemizin içinde olacak.

İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’nın biraz önce bahsettiğim iki okulun acilen yapımı için elinden gelen bütün destekleri bize sundu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uzun bir konuşma yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Valilik olarak bir çok konuda İstanbul’a hizmet etttiklerini ifade ederek emniyet çalışmalarından KOVİD 19’a kadar geniş bir sunum yaptı. Özellikle İçişleri bakanı Süleyman Soylu’nun çalışmaları hakkında övgü ile basheden Yerlikaya sayın bakanımızın hızına gerçekten yetişemiyoruz diyerek Soylu’yu sık sık tebrik etmesi gözlerden kaçmadı.

Vali Yerlikay’nın herke lütfen yakınlarına sık sık söylesin Virüs ile mücadelemizde herkes kurallara uysun.Tünelin ucu göründü Maske,Mesafe ve Hijyene dikkat edersek bu zor süreci hep beraber aşarız,biz ceza kesmekten haz almıyoruz. Ama Testi Pozitif çkan birisine evinde kal denmesine rağmen o bu ikazlara uymayıp halkın arasına karışıyor, virüsü daha çok kişiye bulaştırıyorsa bu kul hakkı değil mi ? Biz mecbur kalamdıkça cezadan yana değiliz dedi.

Protokol konuşmalarından sonra butona basan yetkililer temeli atıldıktan sonra kontrollü bir şekilde KOVİD 19 kapsamında alandan ayrıldılar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

