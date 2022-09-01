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Zeytinburnu El Emeği Günleri’ İçin Kayıtlar Başladı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “El Emeği Günleri”ne katılım için kayıtlar başladı. 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikte kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirirken, aile bütçelerine de destek olma imkânı bulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 10:51
Zeytinburnu El Emeği Günleri’ İçin Kayıtlar Başladı
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Zeytinburnu Belediyesi’nin organize ettiği ‘El Emeği Günleri’ için kayıtlar 1-5 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Giyim, takı, el sanatları, el örgüsü, işleme, nakış, dantel, ev tekstili, bebek ve çocuk, amigurumi, dokuma, ahşap boyama, cam boyama gibi birçok kategoride el emeği ürünlerin satışa sunulacağı etkinlikle, Zeytinburnu’nda yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının desteklenmesi amaçlanıyor.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ STANT ÜCRETİ TALEP ETMEYECEK

Katılım için herhangi bir ücretin talep edilmediği El Emeği Günleri’ne katılmak isteyen kadınların, Zeytinburnu’nda ikamet etmesi ve vergi mükellefi olmaması da şartlar arasında yer alıyor.

Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kent Konseyi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün paydaş olduğu El Emeği Günleri Kadınların el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri ve aynı zamanda satabilecekleri, akşam konserlerinin renk katacağı etkinlik; 16, 17, 18 Eylül 2022 tarihlerinde Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanında gerçekleştirilecek.

‘Zeytinburnu El Emeği Günleri’ için başvurular zeytinburnu.bel.tr adresinden alınacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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