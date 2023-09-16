“Zeytinburnu El Emeği Göz Nuru Günleri ” Başladı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen; Zeytinburnu Kent Konseyi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi’nin de destek verdiği “Zeytinburnu El Emeği Günleri”nde, Zeytinburnulu kadınların açtığı 95 farklı stanta; örgü, el sanatları, takı, amigurumi, nakış, makrome, iğne oyası ve giyim kategorilerinde el işi ürünleri sergileniyor. Aynı zamanda ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamalarına imkân tanıyan “Zeytinburnu El Emeği Günleri”, 3 gün boyunca 15 Temmuz Meydanı’nda 11.00 – 21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Etkinlik süresi boyunca sergiyi ziyarete gelen vatandaşlar için ücretsiz halk konserleri de düzenlenecek.

“TÜM İSTANBULLU HEMŞEHRİLERİMİZİ ZİYARETE BEKLİYORUZ”

Sergi meydanına ziyarette bulunan ve stantları ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, el emeğiyle yapılan masa örtülerini, çantaları, el örgüsü nakış gibi birçok ürünü inceleyerek satın aldı. Etkinliğin 3 gün boyunca ziyaret açık olacağını hatırlatan Başkan Arısoy: “Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen Zeytinburnu El Emeği Günleri’nin açılış gününde buradayız.

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinlikte 100’e yakın stantta Zeytinburnu’ndaki kadınların el emeği göz nuru ürünleri 3 gün boyunca görücüye çıkıyor. Pazar gününe kadar açık kalacak alana bütün Zeytinburnu’nda ve İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizi bekliyoruz.

El emeği göz nuru döken bütün katılımcı kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım kadınlarımızın hem hobilerini geliştirdikleri hem de küçük gelirler elde ettikleri bir faaliyet olur.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)