Zeytinburnu Eğitim Camiası 24 Kasım’ı Buruk Kutladı

İŞTE ZEYTİNBURNU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜALİ YEŞİLYURT’UN YAPTIĞI KONUŞMA …

Kıymetli Meslektaşlarım,

Öğretmenlik kadim insanlık tarihi boyunca süregelen en değerli ve en hayırlı uğraş alanıdır. Geçmişe ışık tutan, bugüne hayat ve geleceğe yön veren zengin ve özverili bir bilgelik kaynağıdır. Her öğrenci bu kaynaktan beslenir. Bu sayede yanlışları ilga, doğruları ihya ve yenilikleri inşa eder. Kendisini tanır, iyi ve erdemli bir insan olmanın gerektirdiği vasıfları kazanır. İçinde yaşadığı toplumun değerlerine bağlı, evrensel değerlere aşina ve bilimsel gelişmelere karşı duyarlı olur.

Her biriniz, aydınlık bir istikbale doğru emin adımlarla yürüyen milletimizin en büyük sermayesi ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, güçlü bir inanç, azim ve kararlılık içinde yetiştirmenin gayreti içindesiniz. Derin bir aşkla ve büyük fedakârlıklarla ifa ettiğiniz bu kutlu görevi tasvire sözcükler güç yetiremez. Öğrenmeyi, öğretmeyi ve eğitmeyi bir ideal olarak benimseyen, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizi inanç azim ve kararlılıkla yetiştirme gayreti içinde bulunan, ülkemizin 2023 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yol almasında özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin çalışmalarını yürekten destekliyorum.Millî Birlik ve beraberlik ruhuyla sürdürdüğümüz Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gösterdiğiniz fedakâr tutumunuz için sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu düşüncelerle millî birliğimizin ve bütünlüğümüzün timsali, geleciğimizin mimarı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Emekli ve görevleri başında bulunan bütün öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)