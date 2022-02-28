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Zeytinburnu, “E-Atıklarda Fark Yaratan Belediye” Oldu

Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla başarılı birçok çevre ve atık yönetimi projesine öncülük eden Zeytinburnu Belediyesi; 2021 yılında topladığı elektronik atıklarla, “E- Atıklarda Fark Yaratan Belediyeler” kategorisinde birinci oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2022 Pazartesi 15:22
Zeytinburnu, “E-Atıklarda Fark Yaratan Belediye” Oldu
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T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen AGİD, 2021 yılında Elektrikli ve Elektronik Atık Yönetiminde Fark Yaratan Belediyeleri belirledi.

Ülke çapında başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında 2019 yılından beri 35,6 ton elektronik atık atığın geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayan Zeytinburnu Belediyesi, ‘Elektrikli ve Elektronik Atık Yönetiminde Fark Yaratan Belediye’ oldu.

HEM ÇEVRE HEM DE EKONOMİ KAZANDI

86 Belediyenin katıldığı yarışmada gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde Zeytinburnu Belediyesi; topladığı ‘Elektrikli ve Elektronik Atıklardan 6’ncı Grup Küçük Ev Aletleri’ kategorisinde Türkiye’de en fazla katkı sağlayan belediye olarak birincilik ödülüne lâyık görüldü.

Zeytinburnu Belediyesi’nin topladığı e-atık miktarlarının esas olduğu yarışmada sadece 2021 yılında ilçe genelinden toplam 19 bin 35 kg atık toplandı.

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