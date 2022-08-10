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‘Zeytinburnu Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri’nde Mangala Turnuvası

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin üyeleri için düzenlediği Yaz Etkinlikleri’nde bu yıl yeni bir turnuva heyecanı yaşandı. 16. yüzyıldan günümüze ulaşan bir zekâ oyunu olan Mangala Oyunu Turnuvası’nın kazanan öğrencileri ise Veliefendi, Yeşiltepe ve Beştelsiz Bilgi Evi‘nden çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:35
‘Zeytinburnu Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri’nde Mangala Turnuvası
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Zeytinburnu Bilgi Evleri, üyelerinin eğlenceli aynı zamanda öğretici aktivitelerle zaman geçirmesi için birbirinden iddialı ve heyecanlı turnuvalar düzenlemeye devam ediyor.

Daha önceki dönemlerde bir Bilgi Evi klasiği haline gelen Bilgi, Münazara, Satranç gibi turnuvalarla üyelerinin heyecanlı ve keyifli zamanlar geçirmesini sağlayan Bilgi Evleri bunların yanına bu sene ilk kez düzenleyeceği kardeş bir turnuva daha ekledi.

MANGALA TURNUVASI

16. yüzyıldan günümüze ulaşan Mangala oyunu ile çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, üretkenlik, dikkat, hafıza ve bellek alanlarında gelişimine destek veren Bilgi Evleri aynı zamanda onların ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, karar verme, yenilgiyi hazmetme ve rekabet gibi tutum ve davranışlarını da geliştirmeyi hedefliyor.

KAZANANLARA ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN ÖMER ARISOY TAKDİM EDECEK

Bu yıl ilki Beştelsiz Bilgi Evi‘nde düzenlenen Mangala Turnuvası‘nın kazanan öğrencileri; Veliefendi, Yeşiltepe ve Beştelsiz Bilgi Evi‘nden çıktı.

Tüm turnuva ve yarışmalar tamamlandıktan sonra, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek toplu ödül töreninde dereceye giren öğrencilere, madalya ve ödülleri Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından takdîm edilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 10.08.2022 12:42
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