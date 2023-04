Zeytinburnu Belediyesi’nin 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı (VİDEOLU)

BAŞKAN ARISOY DETAYLI BİR SUNUM YAPTI

Zeytinburnu Belediye Başkanı Av. Ömer Arısoy yaptığı detaylı sunumda 2022 yılında yaptıkları çalışmaları ana başlıklar halinde canlı olarak yayınlanan 2022 yılı faaliyet raporu sunumunda konuşulması gererken her şeyi konuştu.

İlçe Belediye Meclisinde Muhalefet görevi yapan CHP meclis üyeleri de faaliyet raporu lehine konuşmalar yaparak RED oyu verdi. Muhalefetin red oyu vermesine karşılık Ak Parti ve MHP Meclis üyelerinin evet oyu vermesi ile 2022 yılı faaliyet raporu onaylandı.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY’UN MECLİS KONUŞMASI

Sayın başkan değerli Melis üyesi arkadaşlarım, 2023 Yılı Faaliyet Raporu Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Zeytinburnu’na hizmet sorumluluğunu üstlenmiş insanlar olarak; karşılıklı değerlendirmelerimiz, sorularımız, eleştirilerimiz önemli.

Hepinize katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Ben, kendim ve arkadaşlarım adına bir muhasebe yapmak için huzurlarınızdayım.

Sadece geçen yılla da sınırlı olmayacak bu. Ana hatlarıyla geçtiğimiz 4 yılı özetlemek, bulunduğumuz noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli Meclis Üyeleri,

Biz buranın, Zeytinburnu’nun evladıyız.

Her halini severiz, her halini biliriz, her haliyle yaşarız.

Göreve geldiğimizde şehrin sosyal ve kültürel dinamikleri son derece canlıydı.

Belli bir düzen vardı, güzel işler yapılmıştı.

Ancak Zeytinburnu’nun yeni bir soluğa, yeni bir bakışa da ihtiyacı vardı.

Zeytinburnu’nun yeni özellikleri, yeni güzellikleri olsun,

Kabuğunu kırsın, renklensin, hareketlensin, öne çıksın, yaşamaktan çok daha mutlu olunan bir yere dönüşsün istedik.

Zeytinburnu denince hepimizin, herkesin aklına gelen bir şeyler var.

Olaylar, mekanlar, fotoğraflar, insanlar var.

Biz bunları zenginleştirmek, çeşitlendirmek istedik.

Evlatlarımız, kadınlar, öğrenciler, esnafımız, büyüklerimiz.

Burada yaşayan, burada çalışan herkes için değil sadece.

Dışarıdan bakanlar, bizi bilmeyenler, Zeytinburnu’nu tanımayanlar için de.

Geride kalan 4 yılın ardından…

Büyük bir mutlulukla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; bunu başardık.

Hizmet kitapçığımıza, faaliyet raporumuza bakan görecektir.

Çocukların hayatına, ilçemize gelen turist sayısına bakan görecektir.

Kadınların sözlerine, gençlerin seslerine kulak kesilen görecektir.

Kültürden altyapıya, eğitimden sosyal hayata…

Uzun lafın kısası; elini vicdanına koyan herkes görecektir.

Evet, yeni özellikler, yeni güzellikler diyoruz. Gelelim bunlara.

Zeytinburnu Millet Bahçesi

Yılların hayaliydi. Bütün süreci çok iyi biliyorsunuz.

Zeytinburnu’nun çehresini değiştirdi bahçemiz.

65 bin metrekare. Hayatımızın yeni, yeşil, harika bir parçası oldu.

Hep hareketli, hep cıvıl cıvıl. Kafesiyle, oyun alanlarıyla, atmosferiyle…

7’den 70’e herkesin mutlu olduğu, çok sevdiği bir yer. Buluşma adresimiz.

Marmaray Zübeyde Hanım Parkı

Onun da hikayesini biliyorsunuz.

İBB tarafından yapılması gerekiyordu, yapılmadı. Biz işi devralarak 38 günde tamamladık.

35 bin metrekare. Yeşiliyle, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, oyun alanlarıyla son derece modern ve güzel bir park.

Sadece bu iki mekan yaklaşık 100 bin metrekare yeni yeşil alan demek bu arada.

Yeşil, Zeytinburnu’nun yeni renklerinden biri. Gittikçe artacak, daha çok yeri saracak inşallah.

Millet Camii

Adı güzel, kendi güzel, Zeytinburnu’na simge olacak bir eser.

3 bin kişilik ibadet alanı, Emekliler Kıraathanesi, Taziye Evi, ana okulu olacak içinde.

Zeytinburnu’nun güzelliğine güzellik katacak.

Bittiği, hep birlikte doldurduğumuz günleri göreceğiz inşallah. Çok yakında.

Zeytinburnu Buz Adası

Eğlencenin kalbi burası! Yeri gelmişken sloganımızı söyleyeyim dedimJ

Yaptığımız en büyük işlerden biri. Uluslararası standartlarda, Türkiye’nin en büyüğü olan bir tesis.

Açıldığı günden bu yana İstanbul’un dört bir yanından insanları ağırlıyor.

Zeytinburnu’nun imajına sağladığı katkı parayla ölçülemez.

Çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı, yapıyor.

Şu ana kadar yaklaşık 55 bin öğrencimiz ücretsiz olarak faydalandı, temel buz pateni eğitimi aldı.

Zeytinburnulu çocuklara yeni bir pencere daha açmış olduk.

Kimileri için yeni bir kariyer, kimileri için hayatta yeni bir renk.

Tesisin ekonomik olarak kendi kendini çevirmesini istiyoruz.

Gördüğü ilgi arttıkça o hedefe de yaklaşıyoruz.

Bilim Zeytinburnu

Zeytinburnu Buz Adası, bizim birçok tesisimiz gibi çok fonksiyonlu.

Bilim Zeytinburnu da adanın bir parçası. Çocuklarımız için yaptığımız en kıymetli işlerden.

Bilimle, teknolojiyle tanışıyorlar. Öğreniyorlar, keşfediyorlar.

Okullarla iş birliği içinde çocuklarımızı Bilim Zeytinburnu’nun harika atölyelerine taşıyoruz.

Şu ana kadar 36 bin 568 evladımızı burada ağırladık.

Zeytinburnulu, İstanbullu çocuklara yeni bir ufuk açtık.

Veliefendi Millet Kıraathanesi

Zeytinburnu Buz Adası’nın bir başka parçası.

Türkiye’ye örnek olan Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri’nin son örneği.

İlçe Halk Kütüphanesi’ni de Millet Kıraathanesi formatına çevirdik biliyorsunuz. Onunla birlikte 6. kütüphanemiz.

Genç kardeşlerimle dolup taşıyor hepsi.

İkramlı, internetli, kaliteli mekanlar.

İnşallah sayılarını artırmak da bize nasip olur.

Kazlıçeşme Sanat

Zeytinburnu’nun bir başka rengi. İstanbul kültür ve sanat hayatında bir yıldız gibi parlıyor.

Sizler biliyorsunuz, Zeytinburnulu hemşehrilerimiz biliyor.

İBB’nin bir el koyma girişimi oldu binamıza. Ancak hukuki mücadelemizi vererek buna engel olduk.

Binamız artık Zeytinburnu Belediyesi’nin, Zeytinburnu halkınındır.

Sanat Galerisi, Sanat Kütüphanesi, Mozaik Müzesi, atmosferi muhteşem, biliyorsunuz.

Yakında komşularımızın buraya gelmek için harika bir sebebi daha olacak.

Kazlıçeşme Sanat daha da şenlenecek.

Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi

Yeni, öncü bir tesis.

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm çalışmalarımızın zirvesi.

Okullarımızla ortak çalışıyor, çocuklarımıza eğitim veriyoruz burada.

Şu ana kadar 4 bin 251 çocuğumuz tesisimizi gezdi ve eğitim aldı.

2023 Şubat ayından bu yana tesisin kendi elektriğini ürettiğini de söyleyeyim.

Bugünkü çocuklar büyüdükçe kıymeti daha iyi anlaşılacak bir iş.

Zeytinburnu’nun taşını toprağını, havasını onlara emanet edeceğiz çünkü.

Zeytinburnu İzci Evi

Zeytinburnulu çocukların hayatına soktuğumuz bir başka yenilik.

Türkiye’nin ilk uygulamalı izci evi.

Çadırlar, kamplar, geziler, hareket var burada.

Eğitimler başladı, Şu anda 7. Sınıf öğrencilerimizi ağırlıyor arkadaşlarımız.

Yemyeşil, hayat dolu bir yer. Zeytinburnu dışından da yoğun talep görüyor.

Zaman geçtikçe burası da kendi kültürünü oluşturacak.

Zeytinburnu nasıl buz sporlarının, dericiliğin, kültür ve sanatın merkeziyse; izcilik denince de akla gelen ilk yerlerden biri olacak.

Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi

Hayvanlar hayatın, Zeytinburnu’nun bir parçası.

Onlara da elimizden geldiğince iyi bakmak için bakımevimizi yeniledik.

Modern cihazlarla donatıldı, ameliyathaneler, yoğun bakım odaları eklendi.

Şu ana kadar 5 binden fazla hayvan tedavi edildi. Röntgen, ameliyat gibi operasyonlar da en iyi şekilde yapılıyor.

Kapasitesiyle, kadrosuyla, araç gereçleriyle uzun yıllar Zeytinburnu’nun ihtiyacını karşılayacak inşallah.

Maltepe Bilgi Evi

Bilgi Evleri Zeytinburnu’nda köklü bir gelenek.

Artık bir okula, büyük bir aileye dönüşmüş durumda.

Şu anda 80 binden fazla üyemiz var.

Maltepe Bilgi Evimiz de en yenisi ve en güzeli oldu.

Çocuklarımıza ev ve okul dışında 3. bir mekan sağlamış oluyoruz Bilgi Evlerimizle. Bu, çocukların gelişimi için son derece önemli.

Bir çocuğun hayatını değiştirmek bile büyük iş.

Biz burada yüzlerce çocuğumuza dokunmuş oluyoruz.

Yaz ve Kış Spor Okulları

Sporun çocuklarımızın hayatında yer almasını istiyoruz.

Fiziksel ve sosyal gelişimleri için çok önemli bu.

11 branştaki Yaz ve Kış Spor Okullarımız bu amaca en iyi şekilde hizmet ediyor.

Okullarımızda toplam 11 bin 504 çocuğumuzu sporla buluşturduk.

Sadece 2 yılda ulaştığımız bu sayı, Zeytinburnu ölçeğinde büyük bir başarıyı gösteriyor.

Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı

Komşularımızı ve evlatlarımızı mutlu etmek bence çok kıymetli bir iş.

Yaptığımız her işin amacı bu temel olarak.

Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı, Çanakkale ve Bilecik Gezileri, Boğaz Turu, Mahalle Şenlikleri, Zeytinburnu gezileri.

Bütün bu hizmetlerimizin gördüğü ilgi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en büyük kanıtı.

Tabii Çanakkale Doğa ve Tarih Kampımızın yeri ayrı bunların içinde.

Son 4 yılda 7 bin 208 vatandaşımızı, 3 bin 873 öğrencimizi ağırladık kampımızda.

Bu sayı çok daha yüksek olabilirdi. Ancak pandemi ve deprem felaketi nedeniyle uzun bir süre kampımızı kullanamadık.

Bütün komşularımızın bu güzelliği yaşamasını istiyoruz elbette, o da nasip olur inşallah.

Değerli Arkadaşlar,

Hız kesmeye, yavaşlamaya niyetimiz yok.

Ben de hiç hız kesmeyeyim.

Yenilikler, güzellikler devam ediyor.

Zeytinburnu Spor Merkezi

Gençlerimiz ve kadınlarımız için yeni bir yaşam merkezi.

İçindeki 9 spor branşına komşularımız karar verdi.

Şehir estetiğine de nefis bir dokunuş olacak, çok özel bir mimarisi var.

Bir köprüyle Millet Bahçemize bağlanacak.

Burada spor yapacak bir kardeşim mesela. Sonra bahçeye geçip dinlenecek, bir şeyler içecek. Zeytinburnu’na yeni bir özellik, yeni bir güzellik daha.

Arsa meselemiz malum, bizim yaptığımız her bina çok fonksiyonludur bu yüzden.

Bu tesisin zemin katında da bir Aile Sağlığı Merkezi olacak.

Bu yılın sonuna kadar bitirmeyi, hizmete almayı planlıyoruz.

Çok Amaçlı Salon

Zeytinburnu’ndaki eksiklerden biri de büyük ölçekli toplantı ve programların yapılacağı bir salon olmamasıydı.

Zeytinburnu Kültür Sanat, bu anlamda yükümüzü çekiyor ama daha iyisi, daha güzeli lazımdı.

Çok Amaçlı Salonumuz bu ihtiyacımızı karşılayacak, hem de en güzel şekilde karşılayacak.

İhalesi yapıldı, yer teslimi aşamasında. Şehrimize çok yakışacak, prestijli, ilgi odağı olacak bir mekan.

Son derece şık ve güzel olacak inşallah.

Beştelsiz Otoparkı, Kapalı Pazarı ve Spor Merkezi

Bir İsviçre çakısı…

Yaklaşık 3 buçuk yıllık bir mazisi var buranın.

Büyük emek verip Belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacak formülü bulduk.

2 bin 300 metrekare kapalı pazar alanı olacak. Evet, Zeytinburnu için bir ilk daha. 263 araçlık otopark, amatör spor tesisi ve kulüp binaları da var.

Lokasyonu itibarıyla da önemli bir iş. Mümkün olan en kısa zamanda bitecek inşallah.

Kazlıçeşme Sosyal Tesisi

Az önce Kazlıçeşme Sanat’a gelmek için yeni bir sebep demiştim.

İşte o sebep burası.

Manzarası, restoranı, kafesi, ortamı, mimarisi, her şeyiyle çok güzel olacak.

Ailece gelinecek, iyi vakit geçirilecek yeni bir mekan.

Hayatımıza yeni bir renk. Yakında açacağız inşallah.

Telsiz Bilgi Evi

Çocuklarımız için yaptığımız işleri anlatmak en zevklisi gerçekten.

Güzel bir haberi buradan da paylaşmış olayım.

9. Bilgi Evimizi Telsiz’e yapacağız inşallah.

İhalesi ve yer teslimi yapıldı.

Kısa süre içinde inşaat başlayacak ve hızla bitireceğiz inşallah.

Konyalı Camii

Deprem dayanıksız hale geldiği için yıkılmıştı biliyorsunuz. Kamulaştırma çalışmaları, ihalesi, hazırlığı için çok çalıştık.

17 Haziran 2022’de temelini attık. Yapımı hızla devam ediyor.

Zeytinburnu göklerinin yeni süsü olacak inşallah.

Veliefendi Yüzme Havuzu

Hayata, yeşile alan açmak istiyoruz.

Bu tesis tam da bunun için çok önemli.

Zeytinburnu Buz Adası’nın yanında kamulaştırma yaparak oluşturduk arsasını.

İki havuz olacak içinde. Biri yarı olimpik biri çocuk havuzu.

Yer altında bu havuzlar. Üzeri 1700 metrekarelik yemyeşil bir park olacak.

Bulunduğu bölgenin havasını değiştirecek, değer katacak inşallah.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşümde tarihi, çok başarılı bir dönemi geride bıraktık.

Geçen ay detaylı bir şekilde konuştuk bu meseleyi. O nedenle kısa başlıkları vererek geçeceğim bu defa.

Beştelsiz, Telsiz, Arnavut Mahallesi, Veliefendi-Çırpıcı, İETT Blokları, Veliefendi İşçi Blokları.

Sorunlu olan bütün projeleri yoluna koyduk.

Rezerv Konutlarda son derece başarılı bir takas uygulamasına imza attık. Yeni konutları hak sahibi komşularımıza teslim etmeye başladık.

2019’dan bu yana 2 bin 400 konutun dönüşümünü sürdürüyoruz.

İmar hakkı kayıplarının iadesi, imar transferi, çatı katı arası piyesini tam kata tamamlama gibi birçok avantaj getiren Yeni İmar Plan Notlarını yayınladık.

Peki başka dediğinizi duyar gibiyim. Hayhay, devam edeyim.

Kadınlara özel fitness ve pilates salonları açtık. Pilates salonlarımızdan faydalanan komşularımızın sayısı 1 bin 519. Bu sayı Buz Adasındaki fiteness salonumuzda 1.612.

Zeytinburnu Kariyer Merkezi’yle 2 bin 672 fazla hemşehrimize iş bulduk. İŞKUR’la iş birliğimiz de var biliyorsunuz. Yapılan İŞKUR işlemi sayısı 18.620.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ni güçlendirdik, güvenlik kamerası sayısını 330’a yükselttik.

Yeni park ve meydan düzenlemeleri yaptık.

Aşevimizi, dışarıdan hiçbir destek almadan, elektrik, su ve doğalgaz olmasa bile, günlük 12 bin kişiye yemek verecek hale getirdik.

Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibini kurduk.

Belediyemize tam teşekküllü bir Arama Kurtarma Aracı ve Mobil Mutfak kazandırdık.

15 noktaya Afet İstasyonu kurduk.

Kentsel Dönüşümde komşularımıza rehberlik edecek Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezini kurduk.

Kolon kesiği ve bina taramasına başladık.

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ayhan Şahenk Ortaokulu, Fatma Süslügil İlkokulu, Merkezefendi İlkokulu, Reşat Tardu Ortaokulu ve Sümer İmam Hatip Ortaokulu hizmete girdi.

Üç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve bir ilkokulumuzun yapımı devam ediyor.

Erzak yardımı, günlük sıcak yemek servisi, AKDEM’deki terapi, danışmanlık ve eğitimler, hasta nakil, evde bakım ve birçok hizmetimizle bize ihtiyacı olan herkesin yanında olduk.

Okullarımızın tadilat ve bakımını yaptık. Camilerimizi temizledik, altyapı, yol bakım ve onarımda tarihin en yüksek performansına ulaştık.

Daha fazlası var elbette, onları da faaliyet raporumuzda görebilirsiniz.

Değerli Arkadaşlar,

Geçenlerde sosyal medyada bir hemşehrim yazmış.

“Dünyayı da yönetse 58 Bulvar’da elleri cebinde yürür” demiş benim için.

Öyle, gerçekten öyle.

Ben Zeytinburnu’nu çok seviyorum. Tıpkı sizler gibi.

Makamlar, unvanlar gelip geçici.

Ben 58 Bulvar’da, Zeytinburnu sokaklarında başım dik, huzurla yürümek istiyorum. Ömrümün sonuna kadar.

Bütün yol arkadaşlarımın böyle hissettiğinden de emin olabilirsiniz.

Çünkü Zeytinburnu bizim hayatımız, geçmişimiz, geleceğimiz.

Böyle çalışıyoruz, yorgunluk nedir bilmememiz bundan.

Çalışmak çok kıymetli bir kavram benim için.

Öylesine, adet yerini bulsun diye kullandığım bir kelime değil.

Emek olmadan, alın teri dökmeden, kendini zorlamadan bir fark ortaya koymak mümkün değil. Buna bütün kalbimle inanıyorum.

Hülasa…

Tecrübemizle, emeğimizle, ekip ruhuyla, daima sokağın sesine kulak vererek bugünlere geldik.

İlmek ilmek işleyerek, ana plana sadık kalarak, kendimizi yenileyerek, değişen şartlara uyum sağlayarak.

Zeytinburnu 4 yıl öncesine göre bambaşka bir yer.

Yeni özellikleri, yeni güzellikleri var.

Geldiğimiz bu nokta bizim için artık bir standart.

Daha fazlasını, daha iyisini de yapacağız.

Zeytinburnu ismi ve markası büyüyecek, daha da güçlenecek.

Zeytinburnu için çalışan herkese; mesai arkadaşlarıma, katkılarını esirgemeyen meclis üyelerimize, gönlü bizimle olan bütün hemşehrilerimize minnettarım.

Yüzleri güldürdüğümüz, Türkiye Yüzyılı’nı Zeytinburnu’ndaki başarımızla selamladığımız bir yıl olması dileğiyle.

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.

Gönlümüz bir, gerisi kolay…

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)