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Zeytinburnu Belediyesinden Yıkılan Bina İle İlgili Açıklama Yapıldı

​​​​​​​Bu sabah 10.30’da Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokaktaki 27 numaralı apartman çökmesinin ardından herhangi bir can kaybının olmadığı tespit edilmiştir. Gece 23.00 sularında binadan gelen çatırdama sesleri ile birlikte camların çatladığını fark eden bina sakinleri evlerini güvenli bir şekilde terk etmişlerdir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Mayıs 2021 Perşembe 15:59
Zeytinburnu Belediyesinden Yıkılan Bina İle İlgili Açıklama Yapıldı
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Çökmenin ardından çevredeki güvenlik önlemleri alınmış olup, enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmıştır. Yine güvenlik önlemleri sebebiyle çöken yapı etrafındaki 4 bina daha boşaltılarak teknik analizlerine başlanmıştır.

Zeytinburnu Belediyesi’nden 70 zabıta ve enkaz kaldırma işlemlerini yapan 40 saha çalışanıyla yaklaşık 110 personel, AKOM’dan 17 kişi ve 4 araç, İBB İtfaiye’den 30 personel ve 10 araç, 2 arama kurtarma köpeği, UMKE’den 6 personel, 1 araç, AFAD’dan 14 personel, 3 arama kurtarma köpeği ve 5 araç, Çevre Şehircilik İl

Müdürlüğü’nden 6 personel görev almıştır.

Süreci yakından takip Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer vermiştir:

“Zeytinburnu Sümer Mahalle’mizdeki bir binamız bugün saat 10.30’da yıkılmıştır. İçeride oturan hemşehrilerimizden aldığımız bilgiye göre, gece saat 23.00 sularında binada bir çatırtının meydana gelmesi üzerine binayı tahliye etmişlerdir. Allah’a sonsuz şükürler içerisindeyiz ki herhangi bir can kaybımız yoktur. Görüldüğü üzere devletimizin tüm birimleri; Kaymakamlığımız, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve diğer tüm kurumlarımız buradadır. Enkaz kaldırma çalışmaları Zeytinburnu Belediyesi tarafından hızla başlatılmıştır.

Yıkılan binanın etrafındaki 4 binadaki 33 daire nüfustan tahliye edilmiş bulunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleriyle birlikte bu yapılar incelemeye alınmıştır. Gözden geçirildikten sonra tekrar kullanılabilir olup olmadığına karar verilecektir. Allah’a çok şükür herhangi bir can kaybı olmamıştır.

Pandemi kısıtlaması olmasaydı bugün bu sokakta bir semt pazarı kurulmuş olacaktı. Biz daha önceleri de olduğu gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Valiliğimiz ile Zeytinburnu’muzdaki yapıların güvenli bir hale gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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