Zeytinburnu Belediyesinde 5 Başkan Yardımcısının 4’ü Bürokrasiden

BAŞKAN ARISOY BÜROKRATLARI SEVDİ,MECLİS ÜYELERİ KIRGIN…

31 Mart 2019 Belediye seçimlerinden hemen sonra 7 olan başkan yardımcılığı kadrosu tasarruf tedbirleri kapsamında 5’e düşürüldü.

Bu beş başkan yardımcısı içinde sadece Meclis Üyesi Olan Hurşut Bekaroğlu dışındaki diğer 4 başkan yardımcısının bürokratlardan seçilmesi başkan yardımcılığı bekleyen meclis üyeleri içinde bazılarını üzdü.

BÜROKRASİDEN BAŞKAN YARDIMICI OLAN AKMEŞE GİTTİ YERİNE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRÜ OLAN İDRİS ATABAY ATANDI ..

Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Akmeşe’nin yargı mensubu olarak göreve başlayacak olmasından dolayı boşalan yerine yeni başkan kim olacak diye merak edilirken, bir çok meclis üyesi kendisinin atanması beklentisi içine girdi.

Bu beklenti 12 Haziran akşamı Kentsel Dönüşüm Müdürü olan İdris Atabay’ın atanması ile son buldu.

ZEYTİNBURNU SİYASETİNİ YAKINDAN TAKİP EDEN BİR ÇOK KİŞİ BU ATAMAYI SAĞLIKLI BULMADI…

İsmini açıklamak istemeyen bir siyasetçi şunları söyledi “ Sayın İdris Atabay’ın mesleki tecrübesi ve bilgisi hakkında olumsuz bir şey söyleyemem. Sayın Arısoy Kentsel Dönüşüm Müdürü olarak da Atabay’ın bilgi birikiminden yararlanabilirdi.

Bu atama yerine hem meclis üyesi hem de on binlerce seçmeni olan illerde doğan bir meclis üyesi başkan yardımcısı yapılsaydı Arısoy başkan daha az eleştirilirdi. Bakınız 5 tane başkan yardımcısı var 4’ün bürokrasiden atanmış olması diğer ifadesi ile meclis üyeleri içinde başkan yardımcısı olabilecek kimse yok dedirtiyor.

Ben olsaydım 3 tane başkan yardımcısını meclis üyeleri içinde, 2 tanesini de bürokrasiden seçerdim.Bu şekilde hem seçilmişleri atanmışlar yönetetiyor algısı olmayacaktı şeklinde konuştu.

25 MECLİS ÜYESİ İÇİNDE 3 BAŞKAN YARDIMCISI ÇIKMIYOR MU ?

Kırgınlıklarını ve kızgınlıklarını belli etmeselerde bazı meclis üyelerinin kendi aralarında biz seçime girdik ve meclis üyesi olarak seçildik. Gönül isterdi ki başkan yardımcılarının çoğu meclis üyeleri içinde olsun ama başkan takdirini bürokrasiden yana kullandı.

Bu meclis üyeleri içinde acaba biz hiçbir işe yaramıyor muyuz ki başkanımız Ömer Arısoy yardımcılarının % 80’ini Bürokrasi içinde seçiyor serzenişini de beraberinde getirdi.

İdris Atabay’a başarılar dileriz.

YENİ BAŞKAN YARDIMICI İDRİS ATABAY KİMDİR ?

1967 yılında Artvin Borçka İlçesinde doğdu. Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Muhasebe Finansman bölümlerinden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Kooperatifçilik ve Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bilim dallarında yüksek lisans öğrenimlerini tamamladı.

Özel ve kamu şirketlerinde proje ve şantiye mühendisliği yaptıktan sonra 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde devlet memuru oldu. 1997-2003 yılları arasında mühendis,2003- 2006 yılları arasında İstimlak Müdür Yardımcısı, 2006- 2009 yılları arasında İstimlak Müdürü,2009- 2014 yılları arasında Kentsel Dönüşüm Müdürü olarak görev yaptı.

Belediye mülklerinin satışı ve belediyeye mülk edinilmesi çalışmalarında Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu Başkanlığı ve Başkanlık Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Hâlen Zeytinburnu Belediyesi’nde Kentsel Dönüşüm Müdürü olarak görev yaparken 12.06.2020 tarihinde Beleye başkanı Ömer Arısoy tarafından başkan yardımcısı olarak atandı.

Aynı zamanda Zeytinburnu Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Evli ve bir kız babasıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)