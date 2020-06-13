banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zeytinburnu Belediyesinde 5 Başkan Yardımcısının 4’ü Bürokrasiden
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesinde 5 Başkan Yardımcısının...
İBB Plaj Sezonunu 15 Haziran 2020’de Açıyor
Son Dakika
İBB Plaj Sezonunu 15 Haziran...
Özel’den “Cami müze olsun” teklifine tepki
Son Dakika
Özel’den “Cami müze olsun” teklifine...
Korona Salgın Süreci ile artış gösteren hastalıklar…
Son Dakika
Korona Salgın Süreci ile artış...

Zeytinburnu Belediyesinde 5 Başkan Yardımcısının 4’ü Bürokrasiden

31 Mart 2029 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçiminde 6.500 oy farkı ile CHP adayı Dr.Adil Emecan’a karşı seçimi kazanıp koltuğa oturan Ömer Arısoy’un başkan yardımcıları konusunda nasıl bir tercih takınacağı merak konusu olmuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Haziran 2020 Cumartesi 15:20
Zeytinburnu Belediyesinde 5 Başkan Yardımcısının 4’ü Bürokrasiden
banner171

BAŞKAN ARISOY BÜROKRATLARI SEVDİ,MECLİS ÜYELERİ KIRGIN…

31 Mart 2019 Belediye seçimlerinden hemen sonra 7 olan başkan yardımcılığı kadrosu tasarruf tedbirleri kapsamında 5’e düşürüldü.

Bu beş başkan yardımcısı içinde sadece Meclis Üyesi Olan Hurşut Bekaroğlu dışındaki diğer 4 başkan yardımcısının bürokratlardan seçilmesi başkan yardımcılığı bekleyen meclis üyeleri içinde bazılarını üzdü.

BÜROKRASİDEN BAŞKAN YARDIMICI OLAN AKMEŞE GİTTİ YERİNE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRÜ OLAN İDRİS ATABAY ATANDI ..

Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Akmeşe’nin yargı mensubu olarak göreve başlayacak olmasından dolayı boşalan yerine yeni başkan kim olacak diye merak edilirken, bir çok meclis üyesi kendisinin atanması beklentisi içine girdi.

Bu beklenti 12 Haziran akşamı Kentsel Dönüşüm Müdürü olan İdris Atabay’ın atanması ile son buldu.

ZEYTİNBURNU SİYASETİNİ YAKINDAN TAKİP EDEN BİR ÇOK KİŞİ BU ATAMAYI SAĞLIKLI BULMADI…

İsmini açıklamak istemeyen bir siyasetçi şunları söyledi “ Sayın İdris Atabay’ın mesleki tecrübesi ve bilgisi hakkında olumsuz bir şey söyleyemem. Sayın Arısoy Kentsel Dönüşüm Müdürü olarak da Atabay’ın bilgi birikiminden yararlanabilirdi.

Bu atama yerine hem meclis üyesi hem de on binlerce seçmeni olan illerde doğan bir meclis üyesi başkan yardımcısı yapılsaydı Arısoy başkan daha az eleştirilirdi. Bakınız 5 tane başkan yardımcısı var 4’ün bürokrasiden atanmış olması diğer ifadesi ile meclis üyeleri içinde başkan yardımcısı olabilecek kimse yok dedirtiyor.

Ben olsaydım 3 tane başkan yardımcısını meclis üyeleri içinde, 2 tanesini de bürokrasiden seçerdim.Bu şekilde hem seçilmişleri atanmışlar yönetetiyor algısı olmayacaktı şeklinde konuştu.

25 MECLİS ÜYESİ İÇİNDE 3 BAŞKAN YARDIMCISI ÇIKMIYOR MU ?

Kırgınlıklarını ve kızgınlıklarını belli etmeselerde bazı meclis üyelerinin kendi aralarında biz seçime girdik ve meclis üyesi olarak seçildik. Gönül isterdi ki başkan yardımcılarının çoğu meclis üyeleri içinde olsun ama başkan takdirini bürokrasiden yana kullandı.

Bu meclis üyeleri içinde acaba biz hiçbir işe yaramıyor muyuz ki başkanımız Ömer Arısoy yardımcılarının % 80’ini Bürokrasi içinde seçiyor serzenişini de beraberinde getirdi.

İdris Atabay’a başarılar dileriz.

YENİ BAŞKAN YARDIMICI İDRİS ATABAY KİMDİR ?

1967 yılında Artvin Borçka İlçesinde doğdu. Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Muhasebe Finansman bölümlerinden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Kooperatifçilik ve Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bilim dallarında yüksek lisans öğrenimlerini tamamladı.

Özel ve kamu şirketlerinde proje ve şantiye mühendisliği yaptıktan sonra 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde devlet memuru oldu. 1997-2003 yılları arasında mühendis,2003- 2006 yılları arasında İstimlak Müdür Yardımcısı, 2006- 2009 yılları arasında İstimlak Müdürü,2009- 2014 yılları arasında Kentsel Dönüşüm Müdürü olarak görev yaptı.

Belediye mülklerinin satışı ve belediyeye mülk edinilmesi çalışmalarında Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu Başkanlığı ve Başkanlık Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Hâlen Zeytinburnu Belediyesi’nde Kentsel Dönüşüm Müdürü olarak görev yaparken 12.06.2020 tarihinde Beleye başkanı Ömer Arısoy tarafından başkan yardımcısı olarak atandı.

Aynı zamanda Zeytinburnu Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Evli ve bir kız babasıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.06.2020 15:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu Belediyesi’nden ‘Online’ Festival
Zeytinburnu Belediyesi’nden ‘Online’ Festival
Zeytinburnu Kaymakamı Erzincan Valisi Oldu
Zeytinburnu Kaymakamı Erzincan Valisi Oldu
Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Açıldı
Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Açıldı
Temizlik İşçisi Cevat Gençoğlu O Karelerin Sahibi İle Buluştu
Temizlik İşçisi Cevat Gençoğlu O Karelerin Sahibi İle Buluştu
İstanbul Fethinin Sembol İsmi Ulubatl Hasan'ı Kabri Başında Andık
İstanbul Fethinin Sembol İsmi Ulubatl Hasan'ı Kabri Başında Andık

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169