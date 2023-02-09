Zeytinburnu Belediyesi Mobil Tırında Depremzedelere Yemek Yapmaya Gitti Şehit Olarak Döndü (VİDEOLU)

Deprem Şehidi Mehmet Camlı Ebedi Yolculuğuna Uğurlandı

Zeytinburnu Belediyesi’nin Gaziantep’e gönderdiği yardım tırında yaşanan elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden belediye personeli Mehmet Camlı ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Zeytinburnu Belediyesi’nin Gaziantep Nurdağı’na gönderdiği yardım ekibi içerisinde yer alan belediye personeli Mehmet Camlı’nın cenazesi İstanbul’a getirildi. Bölgede görev yaparken yardım tırında çıkan elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Mehmet Camlı’nın cenaze namazı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Deprem şehidi Mehmet Camlı’nın cenazesi Kazlıçeşme Aile Kabristanlığına defnedildi.