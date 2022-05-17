Zeytinburnu Belediyesi Masterler Yüzme Ekibi Muğla’dan Başarıyla Döndü

Ortaca Belediyesi ile Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı tarafından (TUSEV) Dalyan Mahallesi’ndeki İztuzu Plajı‘nda düzenlenen organizasyon, “Carettalarla Yüzüyoruz” temasıyla gerçekleştirildi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması’nda 478 sporcu mücadele etti. Yarışmaya, kadın ve erkeklerde bin 500, 2 bin 500 ve 5 bin metrelik parkurlarda 25‘i yabancı, 6’sı özel gereksinimli 478 sporcu katıldı.

ZEYTİNBURNU’NA BAŞARIYLA DÖNDÜLER

Yüksel Sönmez’in kaptanlığını yaptığı Zeytinburnu Belediyesi Masterlar yüzme ekibi de yarışmaya 20 yüzücü ile katılım sağladı. Yarışmalarda yüzme ekibine en genç olan Mehmet Efe Dibek 14-17 yaş grubunda 1’nci, 45-49 yaş grubunda Murat Hüdaverdi 2’nci ve 40-44 yaş grubunda Murat Yılmaz 2’nci oldu. Dereceye giren yüzücülere yarışmanın ardından ödülleri verildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)