banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.411,75
ALTIN
929,64
DOLAR
15,76
STERLİN
19,75
EURO
16,68
Esenyurt Belediyesi, gençlerin sorunlarını masaya yatırdı
Esenyurt Belediyesi, gençlerin sorunlarını masaya...
Gençler 19 Mayıs’a Buruk Giriyor
Son Dakika
Gençler 19 Mayıs’a Buruk Giriyor
Avrasya Hastaneler Grubu 12 Mayıs Hemşirelerinin Gününü Unutmadı
Avrasya Hastaneler Grubu 12 Mayıs...
İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanalları Halkın Nabzını Tutmaya Devam Ediyor …
Son Dakika
İstanbul Times Tv Özel ve...

Zeytinburnu Belediyesi Masterler Yüzme Ekibi Muğla’dan Başarıyla Döndü

Zeytinburnu Belediyesi Masterlar yüzme ekibi, 5. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme yarışmasını başarıyla tamamlandı. Zeytinburnu Belediyesi Masterlar Yüzme Ekibi’nden 14-17 yaş grubunda Mehmet Efe Dibek 1’nci, 45-49 yaş grubunda Murat Hüdaverdi 2’nci ve 40-44 yaş grubunda Murat Yılmaz 2’nci oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2022 Salı 15:49
Zeytinburnu Belediyesi Masterler Yüzme Ekibi Muğla’dan Başarıyla Döndü
banner171

Ortaca Belediyesi ile Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı tarafından (TUSEV) Dalyan Mahallesi’ndeki İztuzu Plajı‘nda düzenlenen organizasyon, “Carettalarla Yüzüyoruz” temasıyla gerçekleştirildi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması’nda 478 sporcu mücadele etti. Yarışmaya, kadın ve erkeklerde bin 500, 2 bin 500 ve 5 bin metrelik parkurlarda 25‘i yabancı, 6’sı özel gereksinimli 478 sporcu katıldı.

ZEYTİNBURNU’NA BAŞARIYLA DÖNDÜLER

Yüksel Sönmez’in kaptanlığını yaptığı Zeytinburnu Belediyesi Masterlar yüzme ekibi de yarışmaya 20 yüzücü ile katılım sağladı. Yarışmalarda yüzme ekibine en genç olan Mehmet Efe Dibek 14-17 yaş grubunda 1’nci, 45-49 yaş grubunda Murat Hüdaverdi 2’nci ve 40-44 yaş grubunda Murat Yılmaz 2’nci oldu. Dereceye giren yüzücülere yarışmanın ardından ödülleri verildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu’nda Gençler 19 Mayıs’ı Tuğçe Kandemir Konseriyle Kutlayacak
Zeytinburnu’nda Gençler 19 Mayıs’ı Tuğçe Kandemir Konseriyle Kutlayacak
Çanakkale ve Bilecik Yolcusu Kalmasın..!
Çanakkale ve Bilecik Yolcusu Kalmasın..!
Sivrisinek İle Mücadele Tam Gaz Devam Ediyor
Sivrisinek İle Mücadele Tam Gaz Devam Ediyor
Büşra Ve Akif Mutluluğa Evet Dedi
Büşra Ve Akif Mutluluğa Evet Dedi
Dikkat! Evlilik Nedeni ile Boşanma Nedeni Aynı
Dikkat! Evlilik Nedeni ile Boşanma Nedeni Aynı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169