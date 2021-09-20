Zeytinburnu Belediyesi Masterlar, ‘Açık Deniz Yüzme Yarışı’nda

İstanbul Büyükçekmece'de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve 107 yüzücünün katıldığı ‘Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması’na Zeytinburnu Belediyesi Masterlar Yüzme Ekibi de katıldı. Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü ve Büyükçekmece Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışı, 5 bin metrelik bir parkurda gerçekleşti. Toplam 20 kategoride düzenlenen yarışmaya, uluslararası sporcular da iştirak etti. Yüksel Sönmez’in takım kaptanlığında 12 kişilik bir takımla mücadele eden Zeytinburnu Belediyesi Masterlar Yüzme Ekibi, 5 bin metrelik parkuru başarıyla tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)