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‘Zeytinburnu Belediyesi Kış Spor Okulları’ İçin Kayıtlar Başlıyor…

Zeytinburnu Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği ‘Kış Spor Okulları’ için ön kayıtlar 22-30 Eylül tarihleri arası yapılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2021 Çarşamba 11:26
‘Zeytinburnu Belediyesi Kış Spor Okulları’ İçin Kayıtlar Başlıyor…
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreninde yaklaşık 2.000 gence 9 farklı branşta sunulan eğitimlerin kış mevsiminde de devam edeceği müjdesini vermişti. Zeytinburnu Belediyesi Kış Spor Okulları, 7-16 yaş grubundaki gençlere basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, badminton, yüzme ve cimnastik dalında tek branş seçme imkanı verecek.

Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçedeki gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak adına hayata geçirdiği ‘Spor Okulları Projesi’ aynı zamanda fiziksel ve ruhsal yönden de gelişime katkı sağlıyor.

‘KIŞ SPOR OKULLARI’ EĞİTİM DÖNEMİ 2 EKİM’DE BAŞLIYOR…

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kış Spor Okulları ile çocukların kendilerini keşfetmelerini ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını amaçladıklarını belirterek; “Zeytinburnu Belediyesi spor organizasyonu anlamında kendisini Türkiye’ye duyurmaya devam edecek.” dedi.

2 Ekim 2021 tarihinde başlayacak Kış Spor Okulları’nın eğitim günleri Cumartesi ve Pazar olarak planlanıyor. Alanında uzman eğitim kadrosuyla verilen spor eğitimleri için ilçede bulunan spor tesisleri tahsis edilecek.

Kış Spor Okulları’na katılan gençlere eğitim sırasında kullanmaları için eşofman takımı ve bere hediye edilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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