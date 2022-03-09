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Zeytinburnu Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

İstanbul Valiliğinin dün yaptığı şiddetli kar uyarısı için hazırlıklarını tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi, karla mücadele için özel oluşturduğu 60 kişilik ekip ve 16 araçla 24 saat boyunca hizmet verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2022 Çarşamba 11:29
Zeytinburnu Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır
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İstanbul Valiliğinden 1987 yılındaki yoğun kar yağışına benzer bir yağışın beklendiği uyarısı yapıldıktan sonra ilçe belediyeleri de karla mücadele çalışmaları için hazırlıklara başladı. Zeytinburnu Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kar yağışı sebebiyle ilçede ortaya çıkacak olumsuzlukları engellemek için hazırlıklarını tamamladı. 60 kişilik bir ekiple çalışmaları yürütecek olan Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 16 araçla 24 saat boyunca ilçede karla mücadeleyi sürdürecek.
24 SAAT BOYUNCA KARLA MÜCADELE İÇİN ÇALIŞACAKLAR
Zeytinburnu Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları hazırlıkları hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Hizmetleri Şefi Uğur Ulusoy, “Hepimizin bildiği üzere İstanbul Valiliği hafta başında yoğun kar yağışı uyarısı verdi. Biz de ilçemizde meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 7 gün 24 saat boyunca karla mücadele için hazırlıklarımızı tamamladık. Mevcutta olan 6 iş makinemiz, 2 kar küreme ve tuzlama aracı, 8 kamyon ve 60’a yakın personelimizle hizmete hazırız.” diye konuştu.
En çok sorun yaşanan lokasyonların ara sokaklar ve ana hatlarda trafiği olumsuz etkileyen arterlerin olduğunu kaydeden Ulusoy, “Biz tüm imkânlarımızı seferber ederek gerekli tedbirleri almaya çalışacağız. Özellikle geçmiş tecrübelerde olumsuzluk yaşanan alanlara öncelik vererek, tüm Zeytinburnu’nda ulaşımın aksamaması için gayret edeceğiz.” dedi.

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