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Zeytinburnu Belediyesi Bu Yıl da Okulları Eğitim Öğretim Yılına Hazırladı
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Zeytinburnu Belediyesi Bu Yıl da Okulları Eğitim Öğretim Yılına Hazırladı

Zeytinburnu Belediyesi ilçe genelinde eğitim veren ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 14 okulun iç ve dış cephe boyalarını tamamladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2023 Perşembe 15:49
Zeytinburnu Belediyesi Bu Yıl da Okulları Eğitim Öğretim Yılına Hazırladı
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 Bu okullardaki kapı, pencere, tuvalet, konferans salonu, oyun alanı onarımları ve yenilemesinin yanı sıra peyzaj ve aydınlatma bakımları da Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirdi.

Zeytinburnu’nda yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenciler tertemiz ve rengârenk okullarda ders başı yapma imkânı bulacak. Zeytinburnu Belediyesi yaz boyunca 14 okulda iç ve dış cephe boyaları kapı, pencere, tuvalet, konferans salonu, oyun alanı onarımları ve yenilemesinin yanı sıra peyzaj ve aydınlatma bakımlarını yaptı. İlçede eğitim veren Atatürk İlkokulu, Zeytinburnu Borsa İstanbul Anaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Zeytinburnu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Kazım Özalp İlkokulu, Nuripaşa İlkokulu, Gazipaşa İlkokulu, İstanbul Ticaret Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Kız Anadolu Lisesi ve Fatma Süsligil İlkokulu’nun iç cepheleri boyanırken; Ziya Gökalp İlkokulu, TOKİ Şehit Semih Balaban İmam Hatip Ortaokulu, Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi ve Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin detaylı bakım işlemlerini tamamlayarak hizmete hazır hale getirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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