Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri ‘Deprem Tatbikatı’nda…

12 Kasım’da Türkiye genelinde gerçekleşen Deprem Tatbikatı’na Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri’nden tam destek geldi. İstanbul Yeşilköy Eksi Havalimanı’nda gerçekleşen kapsamlı tatbikata Mobil Mutfak Tırı’yla katılan ZAK ekipleri, bin kişiye yemek dağıtımı yaptı. Zeytinburnu Belediyesi’ne ait tır, bir seferde 5 bin kişiye 3 kap yemek verebilme özelliğine sahip. Aynı zamana tatbikata tüm kadrosuyla birlikte katılan ZAK ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında da görev aldılar.

200 ÖĞRENCİYE AFET BİLİNÇLENDİRME SUNUMU YAPILDI

İlçe içerisinde de tatbikat günü faaliyetlerini sürdüren ZAK temsilcileri, Ayhan Şahenk Ortaokulu’nda 12 Kasım Afete Hazırlık Günü etkinliği düzenlendiler. Gerçekleştirilen eğitim çerçevesinde 200 öğrenci ve öğretmenlere “Birey ve Aileler İçin Afet Bilinçlendirme Eğitimi” sunumu yapıldı. Sunumun ardından 38 öğrenci ile birlikte Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne bir gezi düzenlendi. Afet ve Acil Durum Merkezi’ndeki yetkililer öğrencilere kriz yönetimine dair bilgilendirmelerde bulundular.