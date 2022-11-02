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Zeytinburnu Belediyesi 2 Projesiyle Altın Karınca Ödülü’nü Aldı
Zeytinburnu Belediyesi 2 Projesiyle Altın...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Projesiyle Altın Karınca Ödülü’nü Aldı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından iyi uygulamaların ve projelerin ödüllendirildiği ‘Altın Karınca 2022 Ödülleri’ Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2022 Çarşamba 12:51
Zeytinburnu Belediyesi 2 Projesiyle Altın Karınca Ödülü’nü Aldı
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Altın Karınca 2022’de; Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Mimari ve Tasarım, Kentsel Planlama ve Altyapı, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere toplam 10 kategoride 49 proje ekibine ödüller MBB Başkanı Tahir Büyükakın tarafından verildi. Belediyeler nüfuslarına göre büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri olmak üzere ayrı idari kategorilerde yarıştılar.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Zeytinburnu Belediyesi de Çevre ve İklim Değişikliği Merkezi ve Yeni İmar Plan Notu projeleriyle Altın Karınca 2022 ödüllerine layık görüldü. Düzenlenen törende Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Planlama ve Altyapı alanlarında ödülleri takdîm edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 02.11.2022 13:13
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