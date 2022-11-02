Zeytinburnu Belediyesi 2 Projesiyle Altın Karınca Ödülü’nü Aldı

Altın Karınca 2022’de; Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Mimari ve Tasarım, Kentsel Planlama ve Altyapı, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere toplam 10 kategoride 49 proje ekibine ödüller MBB Başkanı Tahir Büyükakın tarafından verildi. Belediyeler nüfuslarına göre büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri olmak üzere ayrı idari kategorilerde yarıştılar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi de Çevre ve İklim Değişikliği Merkezi ve Yeni İmar Plan Notu projeleriyle Altın Karınca 2022 ödüllerine layık görüldü. Düzenlenen törende Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Planlama ve Altyapı alanlarında ödülleri takdîm edildi.