Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısının İlk Birleşimi Yapıldı

CHP Adına ise Gurup başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar,Eyüp Cankutaran,ve İsmail Terzi konuşma yaptı. İyi Parti Meclis üyesi Mustafa Güreler partisi adına bir soru önergesi verdi. İşte Güreler’in önergesi:

Zeytinburnu Belediyesi Meclis Başkanlığına

Zeytinburnun da devam eden Kentsel dönüşüm projelerini gündeme getirerek Toplumun gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Halka açık ,şeffaf , birlikte yürütülmesi gereken bu projeleri inceleyerek halkımızın ve belediyemizin çıkarlarını gözetmeye çalışıyoruz.

• Bu meclis çatısı altında bulunan tüm meclis üyeleri halkın temsilcisidirler. Zeytinburnunda yaşayan halkın vekaleti bu meclistedir.

* Demokrasi * İnsan hakları * Şeffaflık * Paylaşım

• Kentsel Dönüşüm, yaşadığımız şehri daha modern, yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu, güvenli, kültürüne sahip, sosyal yaşam donatılarının öne çıkmasına olanak sağlamaktır.

Kentsel dönüşüm yasası proje bütünlüğünü bozan yapılarla uzlaşmayı sorunun çözülerek projenin bütünlüğünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedefler.

• Uygulama projelerinde birçok sorunla karşılaşılması da kaçınılmazdır.

Bu işler inatlaşmayla değil uzlaşmayla olur.

• Telsiz Mahallesinde

• Sizden Hiç para almayacağızla başlayan proje

• Cüz-i Miktarda alacağızla devam eden

• Sonrasında da Kendi paranızla kendi binanızı yapacaksınıza gelen bir süreç

• 14 Katlı ve otoparklı bir proje ile başlayan sonrasında da

• 7 katlı ve otoparksız bir projeye dönüşmesi

30 saniyede söylediğim kelimeler 3 sene içerisinde telsiz mahallesinde yaşanan bir olay

Son paragrafa dikkatinizi çekmek istiyorum.

7 katlı 281 konut 97 işyeri maalesef otoparkımız yok

Oysa seçimden sonra Telsiz mahallesi sakinleri ve Zeytinburnu belediyemizin yetkilileri ile yapılan toplantıda şuan belediyemizde olmayan Başkan yardımcısı arkadaşımızın yaptığı sunumda o kadar emin konuştular ki her bağımsız birime 1 otopark yapmayı düşündüklerini belirtmişlerdi.Örnek olarak ta Beştelsiz Kuran sitesinde 1 işyerine 1 otopark olacak şekilde hazırlanmış olan özel plan notu ile ilave otopark ihtiyacı çıkmamasını sağladıklarını, ve bu projede de bu özel plan notunu da uygulayacaklarını belirtmişlerdi.

Ancak Telsiz mahallesindeki bu projede otopark yapılmayacağını öğrendiğimizde önce şaşırdım sonra da üzüldüm.

Sadece biz meclis üyelerinin haberi yok zannediyordum ancak bürokrat arkadaşlarımızın da haberi yokmuş galiba o projenin altından Metro Projesinin geçeceğinden

Sümer mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm de vatandaşlarımızın mağduriyetleri ortada

Telsiz mahallesindeki problemler ortada

Önceki dönem belediye başkanımızın hedefi Zeytinburnu’nu Barselona yapmaktı.

Bu dönemde ki hedefimiz nedir?

Zaman çabuk geçiyor 3. Yıla giriyoruz.Başkanımızın ve burada bulunan meclis üyesi arkadaşlarımızın Zeytinburnu halkına karşı görev ve sorumlulukları var.

• Gelin hep birlikte elimizi Taşın altına koyalım Zeytinburnunun geleceğini birlikte kuralım.

Başkanlık makamına aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılmasını arz ve talep ediyoruz.

1-Sümer mahallesi kentsel dönüşüm projesinin bütün etaplarında kaç araçlık otopark bulunmaktadır.

2-Sümer mahallesi kentsel dönüşüm projesinde ne kadar yeşil alan,çocuk bahçesi ayrılmıştır.

3-Kaç vatandaşımıza konut tahsisi yapılmıştır.

4-Tahsisi ödeme veya başka nedenlerle iptal edilen vatandaşımız varmı, varsa sayısı nedir?

5-Telsiz mahallesinde yıkılan binaların yeniden yapılırken olamazsa olmazı ihtiyacımız olan otoparkları neden yapamıyoruz?

6-Bu bölgede oluşacak araç yoğunluğunu nasıl düzenlemeyi düşünüyorsunuz Telsiz mahallesinde kaç otoparklık alan bulunmaktadır?

7-Telsiz mahallesi projesinde ne kadar yeşil alan ve oyun alanı bulunmaktadır.

8-Bu projede kaç vatandaşımıza kentsel dönüşüme bağlı olarak daire ve dükkan verilecektir.

9-Ayrıca bir bedel alınacakmıdır alınacaksa bunun miktarı ve şartları nedir.

Değerli arkadaşlar gelin bu kentsel dönüşümü bu meclis çatısı altında hep birlikte çözelim.Bunu yapacak irade ve gücümüz var.

Sorularımın cevaplandırılması için önergemin başkanlık makamına havale edilmesini arz ederim.Saygılarımla