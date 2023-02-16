Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi (ZAK) Eve Döndü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin hemen ardından, büyük ölçüde zarar gören Gaziantep Nurdağı ve Hatay'a yardıma koşan Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, bölgedeki çalışmalara destek verdi.

“AFAD ZAK’I NURDAĞI’NA YÖNLENDİRDİ”

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ‘'Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde yoğun hasara neden olan deprem haberini alır almaz ekibimizle birlikte AFAD koordinesinde yola çıktık. Sabah 08.00 itibariyle arama kurtarma ekibimiz, mobil mutfak tırımız ve diğer arkadaşlar ile hep birlikte yola çıktık. Büyük bir yıkım. AFAD bizi direkt Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yönlendirdi. Ekibimiz o günden itibaren orada arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Biz de belediye olarak buradan her türlü desteği vermeye gayret ettik. Arkadaşlarımız canhıraş bir şekilde o bölgede çalışmalarına devam ettiler.” ifadelerini kullandı.

ZAK, 14 KİŞİYİ ENKAZDAN ÇIKARDI

Arama kurtarma çalışmalarında fiili olarak 14 kişiyi canlı olarak enkaz altından kurtardıklarını söyleyen ZAK Ekibi'nin lideri Şakir Ali Okuyucu, "15 binada sismik arama tarama faaliyetleri gerçekleştirerek diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışmalar icra ettik. Faaliyetlerimizin yanı sıra belediyemizin bölgede başlattığı iyileştirme faaliyetlerinde de diğer arkadaşlarımız gönüllü olarak yer aldılar. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." diye konuştu.

“157'NCİ SAATTE SEMİH EGE'Yİ ÇIKARDIK…TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK”

Depremi duyar duymaz ekip olarak İstanbul Havalimanı'ndan direkt Gaziantep'e gittiklerini söyleyen arama kurtarma ekibi üyesi Kazım Kardaş, "Gaziantep'e gelir gelmez kriz merkezine gittik. Kriz merkezi de Nur Dağı'nda ekip olmadığını söyleyip bizi Nur Dağı'na yönlendirdi. Ekipmanlarımızı ilk günün ardından teslim aldıktan sonra çalıştığımız apartmana geri döndük. Apartmanın arka tarafından yaptığımız kamera ve sismik aramayla bir teyze ve iki kız çıkardık” açıklamasında bulundu.