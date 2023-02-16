banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.008,58
ALTIN
1.109,12
DOLAR
18,87
STERLİN
22,56
EURO
20,10
Çetiner : Bize Lazım Olan Tek Şey Artık Kentsel Dönüşüm
Son Dakika
Çetiner : Bize Lazım Olan...
Deprem İçin Bina Güçlendirme Nasıl Yapılır?
Deprem İçin Bina Güçlendirme Nasıl...
Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi (ZAK) Eve Döndü
Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi (ZAK)...
İBB Ekipleri Deprem Bölgesinde 577 Can’ı Enkaz Altında Kurtardı
Son Dakika
İBB Ekipleri Deprem Bölgesinde 577...

Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi (ZAK) Eve Döndü

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ZAK), çalışmalarının tamamlamasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç ile beraber bölgeden İstanbul’a döndü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Şubat 2023 Perşembe 15:25
Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi (ZAK) Eve Döndü
banner171
Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin hemen ardından, büyük ölçüde zarar gören Gaziantep Nurdağı ve Hatay'a yardıma koşan Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, bölgedeki çalışmalara destek verdi.

“AFAD ZAK’I NURDAĞI’NA YÖNLENDİRDİ”

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ‘'Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde yoğun hasara neden olan deprem haberini alır almaz ekibimizle birlikte AFAD koordinesinde yola çıktık. Sabah 08.00 itibariyle arama kurtarma ekibimiz, mobil mutfak tırımız ve diğer arkadaşlar ile hep birlikte yola çıktık. Büyük bir yıkım. AFAD bizi direkt Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yönlendirdi. Ekibimiz o günden itibaren orada arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Biz de belediye olarak buradan her türlü desteği vermeye gayret ettik. Arkadaşlarımız canhıraş bir şekilde o bölgede çalışmalarına devam ettiler.” ifadelerini kullandı.

ZAK, 14 KİŞİYİ ENKAZDAN ÇIKARDI

Arama kurtarma çalışmalarında fiili olarak 14 kişiyi canlı olarak enkaz altından kurtardıklarını söyleyen ZAK Ekibi'nin lideri Şakir Ali Okuyucu, "15 binada sismik arama tarama faaliyetleri gerçekleştirerek diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışmalar icra ettik. Faaliyetlerimizin yanı sıra belediyemizin bölgede başlattığı iyileştirme faaliyetlerinde de diğer arkadaşlarımız gönüllü olarak yer aldılar. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." diye konuştu.

“157'NCİ SAATTE SEMİH EGE'Yİ ÇIKARDIK…TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK”

Depremi duyar duymaz ekip olarak İstanbul Havalimanı'ndan direkt Gaziantep'e gittiklerini söyleyen arama kurtarma ekibi üyesi Kazım Kardaş, "Gaziantep'e gelir gelmez kriz merkezine gittik. Kriz merkezi de Nur Dağı'nda ekip olmadığını söyleyip bizi Nur Dağı'na yönlendirdi. Ekipmanlarımızı ilk günün ardından teslim aldıktan sonra çalıştığımız apartmana geri döndük. Apartmanın arka tarafından yaptığımız kamera ve sismik aramayla bir teyze ve iki kız çıkardık” açıklamasında bulundu.

Son olarak aynı apartmanın ön tarafında yaptıkları çalışmalarda Umut Efe'yi ve İsmail'i çıkardıklarını belirten Kardaş, 157'nci saatte de Semih Ege'yi çıkardıklarını vurguladı ve bunların tarif edilemez mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZAK’tan 156 Sonra Gelen Müjdeli Haber
ZAK’tan 156 Sonra Gelen Müjdeli Haber
Zeytinburnu Belediyesi Mobil Tırında Depremzedelere Yemek Yapmaya Gitti Şehit Olarak Döndü (VİDEOLU)
Zeytinburnu Belediyesi Mobil Tırında Depremzedelere Yemek Yapmaya Gitti Şehit Olarak Döndü (VİDEOLU)
Zeytinburnu Belediyesi Afet Bölgesine Yardım Toplamaya Başladı
Zeytinburnu Belediyesi Afet Bölgesine Yardım Toplamaya Başladı
Başkan Arısoy'u Şaşırtan Soru Neydİ ?
Başkan Arısoy'u Şaşırtan Soru Neydİ ?
Minikler Hezârfen’le Uçmayı Hayal Ettiler
Minikler Hezârfen’le Uçmayı Hayal Ettiler

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169